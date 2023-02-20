المغرب يستضيف المنتدى الأفريقي للفضاء الجوي لمناقشة "التنقل المستدام" بحضور إسرائيل

جمع المنتدى أبرز صناع القرار والأطراف الرئيسية من مختلف القطاعات ذات الصلة بالفضاء الجوي، لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع في إفريقيا وتسليط الضوء عليها

انعقد بمدينة الدار البيضاء في المغرب، الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي للفضاء الجوي، الذي يعد أول منصة رئيسية لصناع القرار من إفريقيا، في عالم الفضاء الجوي والدفاع والتنقل المستدام، تحت شعار "التنقل المستدام"، وجمع المنتدى أبرز صناع القرار والأطراف الرئيسية من مختلف القطاعات ذات الصلة بالفضاء الجوي، لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع في إفريقيا وتسليط الضوء عليها، وإعداد القارة لمتطلبات المستقبل، والطائرة الخالية من الكربون للتنقل المستدام، والأمن السيبران، وعسكرة الفضاء، والعديد من الموضوعات الرئيسية التي شغلت المشاركين المعنيين.

Matthias Inbar جان بول بالوميروس ، جنرال سابق في القوات الجوية

نظم المنتدى مجموعة الطيران والصناعات الفضائية المغربية GIMAS والمدير العام والمفوض العام للمنتدى ماريا الفيلالي.

ويناقش المنتدى المشاكل العالمية في المنطقة ويتيح فرصة وصول قيّمة إلى صنّاع القرار الرئيسيين من مختلف القطاعات ذات الصلة بالفضاء الجوي. كما يوفر المنتدى فرصة اللقاء، ليوم واحد ودون أي وسيط، بجميع صنّاع القرار الأفارقة والمشترين الرئيسيين المعنيين بالتنقل. وقد أصبحت الدار البيضاء 2023 مدينة مركزية على مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا، وتعدّ بالفعل الحدث المرجعي لاستشراف الأفكار ومشاركة الخبرات بهدف بناء سوق الفضاء الجوي والفضاء المدني والعسكري الإفريقي في المستقبل.

وتناولت حلقات النقاش الأخرى مجموعة متنوعة من المواضيع الحساسة، مثل تسليح الفضاء والمشاكل الإفريقية المتعلقة بسلامة الطيران، بمشاركة السيد هيرفي ديري، الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس ألينيا سبيس" الأوروبية، والسيد بوبي خوزا، الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني في جنوب إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، شارك في فعاليات الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي للفضاء الجوي، إلى جانب سعادة السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

وذكَّر وزير الصناعة والتجارة في المغرب رياض مزور الذي حضر إلى جانب وزير النقل محمد عبد الجليل بضرورة "توفير الوسائل لتحقيق طموحاتها من حيث النقل الجوي وتطوير الطيران". أكد وزراء دولة الكونغو جان جاك بويا، ووزير النقل السنغالي دودو كا، بدعم من العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الخطوط الجوية الأفريقية بما في ذلك الإثيوبية، أن "تجميع مهارات الجميع في خدمة الموارد المدنية هو أحد أهدافنا". الخطوط الجوية ومصر للطيران.

وعاد جان بول بالوميروس ، جنرال سابق في القوات الجوية، ووزير الخارجية السابق هوبرت فيدرين ، إلى جانب جنرالات وقادة سابقين في الناتو ، إلى الدور الأساسي لعسكرة الفضاء من خلال الخبرة ومسألة سيادة الأراضي ، في قلب الفضاء في أفريقيا.

Matthias Inbar شيخ موديبو ديارا ، رئيس وزراء مالي السابق والرئيس السابق لبعثة ناسا إلى المريخ

من جانبه، أصر رئيس وزراء مالي السابق والرئيس السابق لبعثة ناسا على المريخ ، شيخ موديبو ديارا ، على أهمية تطوير الفضاء لحماية الحدود وديناميكية موارد السكان المدنيين في إفريقيا.

يتردد صدى هذا المنتدى أيضًا على أنه اجتماع لا يُفوت للأسماء الكبيرة في مجال الفضاء ، وذلك بفضل وجود رؤساء ونواب رؤساء الشركات متعددة الجنسيات مثل جنرال إلكتريك أو سافران أو تاليس أو بوينج والعديد من مديري المطارات والطيران المدني في البلدان الأفريقية.

أتاح وفد إسرائيلي بقيادة مدير وكالة الفضاء الإسرائيلية، أوري أورون وخبراء في الطيران المدني والأمن السيبراني، إمكانية دمج اتفاقيات أبراهام بشكل مثالي في هذه الأفكار والتعاون المحتمل.

تخلل المنتدى عدد من حلقات النقاش والطاولات المستديرة ضمّت مجموعة من الرؤساء التنفيذيين، أبرزهم السيد عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية المغربية، والسيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيدة إيفون ماكولو، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الرواندية ورئيسة مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والسيد مسفين تاسيو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، الذين ناقشوا التوقعات الاقتصادية لقطاع النقل الجوي بعد الأزمة (جلسة: أي نقل جوي بعد الأزمة؟).

كما شارك في المنتدى، الرئيس التنفيذي لشركة "سافران" لصناعة محرّكات ومكوّنات الطائرات جان بول ألاري، والرئيسة التنفيذية لشؤون التكنولوجيا في شركة "إيرباص"سابين كلاوك، ونائب الرئيس والمدير العام لتطوير المنتجات في شركة "بوينج"،مايك سينيت، في الجلسة المخصّصة لكبرى الشركات المصنّعة لمناقشة التطورات التكنولوجية المستقبلية وإمكانية تطوير طائرات معدومة الانبعاثات الكربونية (جلسة: متى ستكون هناك طائرات معدومة الانبعاثات الكربونية؟).