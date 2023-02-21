بوركينا فاسو: مقتل ما لا يقل عن 70 جنديا خلال أربعة ايام جراء هجومين

أسفرت الغارات التي نسبت إلى جماعات جهادية عن مقتل أكثر من 200 شخص بين مدنيين وعسكريين في بوركينا منذ مطلع كانون الثاني/يناير

لقي ما لا يقل عن 70 جنديا مقتلهم في بوركينا فاسو خلال أربعة أيام في هجومين وقعا شمالا قرب مالي يؤكدان عودة اعمال العنف الجهادية في هذا البلد منذ مطلع العام.

وأسفرت الغارات التي نسبت إلى جماعات جهادية عن مقتل أكثر من 200 شخص بين مدنيين وعسكريين في بوركينا منذ مطلع كانون الثاني/يناير، كما قتل 15 جنديا على الأقل مساء الاثنين في ولاية أودالان في أقصى شمال البلاد على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي، بحسب مصادر امنية.

وأوضح مصدر أمني أول "استهدفت بلدة تين-أكوف بهجوم عنيف الليلة الماضية (الإثنين)" متحدثا عن "مقتل 15 شخصا" و"فقدان عناصر"، وأكد مصدر أمني ثان وقوع هذا الهجوم، لكنه قال إن الحصيلة هي 19 قتيلا و"عشرات المفقودين".

بحسب المصدر الأول، فإن رد جيش بوركينا فاسو جوا وبرا أتاح "تحييد(قتل)عشرات الإرهابيين".

وتابع المصدر أن "العمليات مستمرة على الأرض وتتركز في ولاية أودالان عند مستوى المثلث الحدودي (عند الحدود مع النيجر ومالي) التي تشهد تجدد أعمال العنف منذ أيام".

في هذه الولاية قرب ديو، قُتل ما لا يقل عن 51 جنديا الجمعة في كمين في حصيلة لا تزال موقتة، وفقا للجيش.