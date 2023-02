تقرير : المغرب يحتضن الثقافة اليهودية في المناهج المدرسية

أفاد تقرير لمنظمة IMPACT-SE الإسرائيلية البريطانية، أن المناهج التعليمية في المغرب تركز على السلام والتسامح في مدارسها، حيث أظهرت النتائج أن السلام والتسامح كانا "موضوعات مركزية في المناهج الدراسية المغربية" ويتم الترويج لها في الكتب المدرسية عبر صفوف وموضوعات متعددة.

وقال رئيس مؤسسة جيفري إم تالبينز، أورين إيسنر، "نريد أن نشكر المملكة المغربية على اتخاذ خطوات لتحسين مناهجها ونشر التسامح والتفاهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإعداد الجيل القادم من المغاربة للنجاح في وظائف المستقبل".

وأشار التقرير كذلك إلى أن "الإصلاحات التي أُدخلت على المناهج الدراسية المغربية كانت تهدف إلى تعريف الطلاب باليهود واليهودية إلى حد أكبر بكثير من المناهج الأخرى التي راجعناها".

وأضاف التقرير، أن الجالية اليهودية في المغرب ممثلة "بشكل متكرر وعاطفي" في الكتب المدرسية ، ويتعلم الطلاب أن الجالية اليهودية هي "جزء لا يتجزأ" من المغرب.