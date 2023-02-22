تقرير : المغرب يحتضن الثقافة اليهودية في المناهج المدرسية

قال رئيس مؤسسة جيفري إم تالبينز، أورين إيسنر، "نريد أن نشكر المملكة المغربية على اتخاذ خطوات لتحسين مناهجها ونشر التسامح والتفاهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط

أفاد تقرير لمنظمة IMPACT-SE الإسرائيلية البريطانية، أن المناهج التعليمية في المغرب تركز على السلام والتسامح في مدارسها، حيث أظهرت النتائج أن السلام والتسامح كانا "موضوعات مركزية في المناهج الدراسية المغربية" ويتم الترويج لها في الكتب المدرسية عبر صفوف وموضوعات متعددة.

وقال رئيس مؤسسة جيفري إم تالبينز، أورين إيسنر، "نريد أن نشكر المملكة المغربية على اتخاذ خطوات لتحسين مناهجها ونشر التسامح والتفاهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإعداد الجيل القادم من المغاربة للنجاح في وظائف المستقبل".

وأشار التقرير كذلك إلى أن "الإصلاحات التي أُدخلت على المناهج الدراسية المغربية كانت تهدف إلى تعريف الطلاب باليهود واليهودية إلى حد أكبر بكثير من المناهج الأخرى التي راجعناها".

وأضاف التقرير، أن الجالية اليهودية في المغرب ممثلة "بشكل متكرر وعاطفي" في الكتب المدرسية ، ويتعلم الطلاب أن الجالية اليهودية هي "جزء لا يتجزأ" من المغرب.

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من جانبه، قال ماركوس شيف ، الرئيس التنفيذي لشركة IMPACT-SE ، "لقد أذهلنا هذا الاحتضان الفريد لليهود واليهودية في المناهج المدرسية المغربية التي تم إصلاحها"، وأضاف "إن المودة التي من خلالها يتم تمثيل الجالية اليهودية المغربية وعاداتها وكذلك حياة الأفراد اليهود المغاربة يثلج الصدر".

وتابع "يتم الترحيب بنا في منازل الجالية اليهودية من خلال الكتب المدرسية ونعلم أن اليهود متشابكون في النسيج الوطني والثقافي للمغرب".

وأشار التقرير إلى أنه تم التأكيد على التعايش بين اليهود والمسلمين ، ومع ذلك لم يتم تدريس الهولوكوست في الكتب المدرسية ، والتي تظهر أيضًا تعاطفًا مع القضية الفلسطينية وتؤيد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.