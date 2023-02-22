الصومال : مقتل 10 مدنيين بهجوم لحركة الشباب في مقديشو

أفادت السلطات أنّ "قوات الأمن الصومالية أنقذت وأخرجت خلال هذا الهجوم مدنيين عدة من هذا المنزل ومن المباني المجاورة"

قُتل عشرة مدنيين، أمس الثلاثاء في مقديشو في هجوم أعلنت حركة الشباب الإسلامية مسؤوليتها عنه، وقالت الحكومة الصومالية في بيان إنّ "عناصر من حركة الشباب هاجموا قرابة الساعة 15,00 (الساعة 12,00 ت غ) منزلاً في منطقة عبد العزيز في شمال مقديشو"، مشيرة إلى أنّ "الهجوم أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وأفادت السلطات أنّ "قوات الأمن الصومالية أنقذت وأخرجت خلال هذا الهجوم مدنيين عدة من هذا المنزل ومن المباني المجاورة"، معلنة مقتل أربعة من عناصر حركة الشباب.

وأعلنت الحركة الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد جندي في المكان يدعي محمد علي، أن المهاجمين "اقتحموا المبنى بعدما فجّروا الباب الرئيسي"، وأضاف أنّ حركة الشباب "تهاجم منازل المدنيين بعدما هزمت على أرض المعركة".

ومنذ العام 2007، تقاتل حركة الشباب المتطرفة الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتنفّذ هجمات في الصومال ودول مجاورة.

وبعدما طُردوا من المدن الرئيسية في البلاد عامي 2011 و2012، تحصّن المتمرّدون في مناطق ريفية شاسعة ينطلقون منها لتنفيذ هجمات دامية في الصومال والدول المجاورة.

وكان الرئيس حسن الشيخ محمود أعلن بعيد توليه السلطة في أيار/مايو العام الماضي "حرباً شاملة" ضدّ الجهاديين داعيا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة.