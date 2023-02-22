المغرب: وضع حجر الأساس لمبنى "السفارة" الإسرائيلية بالرباط

ألونا فيشر كام"إنها لحظة تاريخية ونحن جد فرحين لوجودنا هنا اليوم وفي وانشاء الله خلال سنة واحدة سيكون لدينا منزل خاص بنا"

تم اليوم الأربعاء، وضع الحجر الأساس لمبنى"السفارة الإسرائيليى لدى الرباط، وقالت المكلفة بمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب ألونا فيشر كام "إنها لحظة تاريخية ونحن جد فرحين لوجودنا هنا اليوم وفي وانشاء الله خلال سنة واحدة سيكون لدينا منزل خاص بنا" وتابعت "لن تكون سفارة فحسب،بل بيتا لجميع الإسرائيليين في المغرب،إننا جد فخورين بهذه الخطوة المهمة"

https://twitter.com/i/web/status/1628411878253666305 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان الرئيس السابق لمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين، قد وقع، في الأول من شهر أغسطس/آب المنصرم، عقدا لبناء سفارة إسرائيلية دائمة في المغرب، وكتب على تويتر "سعيد جدا بمشاركة معكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي، حيث تم التوقيع الامس على عقد بناء مقر السفارة الاسرائيلية الدائمة في المغرب مع المهندسين وشركة البناء المغربية. وبهذا سنبدأ باذن الله عهد جديد نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يائير لابيد قد زار المغرب العام المنصرم ، ليصبح أول وزير خارجية إسرائيلي يزور المغرب منذ عام 2003 حيث، افتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط وتعهد بأن تفتتح إسرائيل والمغرب سفارات في كلا الدولتين.