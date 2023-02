المغرب: وضع حجر الأساس لمبنى "السفارة" الإسرائيلية بالرباط

تم اليوم الأربعاء، وضع الحجر الأساس لمبنى"السفارة الإسرائيليى لدى الرباط، وقالت المكلفة بمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب ألونا فيشر كام "إنها لحظة تاريخية ونحن جد فرحين لوجودنا هنا اليوم وفي وانشاء الله خلال سنة واحدة سيكون لدينا منزل خاص بنا" وتابعت "لن تكون سفارة فحسب،بل بيتا لجميع الإسرائيليين في المغرب،إننا جد فخورين بهذه الخطوة المهمة"

