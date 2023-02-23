تقرير: المغرب يدرس اقتناء قاذفات صوارخ "بلوس" الإسرائيلية

قدرات راجمات صواريخ "بلوس" لنظام "إلبيت"، تصل إلى مسافة 300 كيلومتر، وباقتناءه من طرف القوات المغربية، ستزدادا القدرات الدفاعية للمغرب قوة عبر سلاح المدفاعية

قال موقع "ديفينسا" إلى أن المغرب يسعى لتطوير قدراته المدفعية عبر اقتناء أسلحة من إسرائيل، مشيرا إل ىأن الزيارة التي قام بها مفتش المدفعية الملكية المغربية، محمد بن الوالي، إلى إسرائيل في الأيام المنصرمة، يدخل في إطار هذه المساعي، وذكرت مصادر متخصصة، أن المغرب يدرس اقتناء نظام "ألبيت" الدفاعي الإسرائيلي الذي يتضمن قاذفات صواريخ من طراز "PLUS"، من أجل تعزيز قدرات سلاح المدفعية التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية، وفق ما أشار إليه منتدى القوات المسلحة المغربية، وموقع "ديفينسا" الإسباني.

وحسب ذات المصادر، فإن قدرات راجمات صواريخ "بلوس" لنظام "إلبيت"، تصل إلى مسافة 300 كيلومتر، وباقتناءه من طرف القوات المغربية، ستزدادا القدرات الدفاعية للمغرب قوة عبر سلاح المدفاعية، وسينضاف إلى عدد من الأسلحة الدفاعية البرية التي اقتنتها القوات المسلحة الملكية المغربية في السنوات الأخيرة.

ويُتوقع أن تعرف الواردات المغربية من الأسلحة الإسرائيلية ارتفاعا في السنوات المقبلة، بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الدفاعي والعسكري، العام الماضي، على إثر الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس إلى المملكة المغربية والتي دامت يومين.

ويأتي سياق قيام المغرب بتحديث ترسانته العسكرية، في وقت تعيش المنطقة المغاربية على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط والجزائر، إضافة إلى توترات إقليمية، كانت أخرها الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا في 2021، على إثر استقبال إسبانيا لزعيم الجبهة الانفصالية "البوليساريو" لتلقي العلاج بشكي سري داخل التراب الإسباني.

ويبدو أن الجزائر بدأت تدرك خطورة التحديث السريع الذي شرع فيه المغرب في السنوات الأخيرة، وخاصة اقتناء الرباط أحدث الأسلحة ذات التكنولوجيا المتطورة، وهو ما دفع بالنظام الجزائري إلى تخصيص ميزانية ضخمة للدفاع لسنة 2023 فاقت 22 مليار دولار.

ومنذ أن وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية استئناف العلاقات تحت الوساطة الأمريكية في أواخر عام 2020، أصبحت إسرائيل إلى جانب الصين والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا سوقا مهمة للمغرب من أجل اقتناء الأسلحة، حيث اقتنى المغرب عدد من الأسلحة الدفاعية من إسرائيل.