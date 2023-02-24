نفى المجرد خلال أطوار المحاكمة أن يكون قد اغتصب المشتكية، رغم اعترافه بتعاطي المخدرات، لكن في المقابل أكد الشهود أنها خرجت من غرفته وهي تصرخ بثياب ممزقة

قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، بإدانة الفنان المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول، وحكمت عليه بالسجن 6 سنوات نافذة. وبعد صدور قرار المحكمة، قامت عناصر الشرطة الفرنسية، باعتقال سعد لمجرد و نقله إلى السجن، واشارت المحكمة إلى أن أمام سعد 10 أيام لاستئناف الحكم.

واعتمدت المحكمة على العديد من الدلائل التي قدمها دفاع الضحية، من بينها فحص للحمض النووي وشهادات عاملين في الفندق، ونفى المجرد خلال أطوار المحاكمة أن يكون قد اغتصب المشتكية، رغم اعترافه بتعاطي المخدرات، لكن في المقابل أكد الشهود أنها خرجت من غرفته وهي تصرخ بثياب ممزقة.

وقالت مارين دي لا مويسونيير، صحفية في إذاعة فرنسا الدولية "إر إف إيه" التي حضرت جلسات محاكمة لمجرد ،" عبر سلسلة من التغريدات على تويتر، إنه حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة لسعد لمجرد" وبناء عليه قررت المحكمة إدانته بالسجن 6 سنوات، مشيرة إلى أن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم.

وأثناء روايتها لتفاصيل اليوم الأخير من المحاكمة، قالت الصحفية، إن 7 أعضاء من المجموعة المكونة من 6 محلفين مشهورين و 3 قضاة (9)، وجدوا أن المغني المغربي مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب. وأوضح قرار المحكمة، أن الضحية "لم تختلف قط في أقوالها" وأعطت رواية واحدة، عكس لمجرد.

كما ذكرت المحكمة عدة عناصر أخذت بعين الاعتبار من أجل تحديد العقوبة، مستشهدة بـ "فارق السن" ، وكون المغني "على علم بما يفعله" و "إصراره على إنكار الحقائق". وكان المدعي العام قد طالب يوم أمس الخميس، بسجن الفنان سبع سنوات، بالإضافة إلى حظر دخوله التراب الفرنسي لمدة خمس سنوات.

واستمرت المحاكمة التي بدأت، الاثنين المنصرم، خمسة أيام، استمع القاضي خلالها لسعد لمجرد، وزوجته والمشتكية، وعدد من الشهود. وفي جميع الجلسات، تمسك الفنان المغربي ببراءته، مؤكدا أن القضية تسببت له في "ضغوطً كبيرة" و "اكتئاب".

وتعود وقائع متابعة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب إلى أكتوبر 2016، حين أمر القضاء الفرنسي بإيداعه السجن حيث قضى فيه 7 أشهر، ثم أُطلق سراحه في أبريل 2017، مع إلزامه بوضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.