ماكرون:"ستكون هناك نهاية للقواعد العسكرية التقليدية في أفريقيا، أكاديميات تجمع الجيوش الفرنسية والأفريقية ستحل محل القواعد العسكرية في القارة"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال خطاب ألقاه من قصر الإليزيه، اليوم الإثنين، إن عمليات بلاده العسكرية في أفريقيا يجب أن تكون في خدمة العلاقات الثنائية، وتعهد بتبني "علاقة متوازنة ومسؤولة مع الدول الأفريقية" وتابع "مستعدون لدعم إنشاء الدول الأفريقية لعملة مشتركة" فهل هي بداية لانسحاب فرنسا من المنطقة بأقل الخسائر؟ في ظل التقارب الروسي والصيني.

وشدد ماكرون كلمته التي استعرض فيها استراتيجية بلاده الدبلوماسية والعسكرية في أفريقيا، على أن فرنسا حققت "انتصارات كبرى" في حربها ضد الإرهاب في أفريقيا، وكشف أنه "ستكون هناك نهاية للقواعد العسكرية التقليدية في أفريقيا"، لافتا إلى خفضً ملموس مرتقب في عدد العسكريين الفرنسيين في أفريقيا، وقال إن "أكاديميات تجمع الجيوش الفرنسية والأفريقية ستحل محل القواعد العسكرية في القارة".

ومن المنتظر أن يبدأ ماكرون زيارة لأفريقيا، الأربعاء الوشيك، في محاولة لجذب شركاء جدد بالقارة ، بعد أن عانت باريس من سلسلة انتكاسات عسكرية وسياسية في منطقة نفوذها السابقة.ويزور ماكرون 3 دول أفريقية حول حوض الكونغو بالإضافة إلى أنغولا، إذ تتركز الزيارة على ما يبدو على المناطق البعيدة عن المستعمرات الفرنسية السابقة في منطقة الساحل المضطربة والتي تتصاعد فيها المشاعر المعادية لفرنسا.

وتأتي الجولة بعد أكثر من أسبوع بقليل من قيام بوركينا فاسو بطرد القوات الفرنسية وإنهاء اتفاق عسكري سمح لفرنسا بقتال المسلحين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لتصبح أحدث دولة أفريقية ترفض مساعدة باريس.

وكانت فرنسا، قد سحبت قواتها من مالي العام المنصرم بعد أن بدأ المجلس العسكري هناك العمل مع متعاقدين عسكريين روس، مما أنهى عشر سنوات من العمليات ضد الإرهاب.

وانتشرت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى، مما أثار مخاوف من أن تكون له تداعيات في باريس في وقت تحاول فيه الدول الغربية الضغط على دول في الجنوب الأفريقي لاتخاذ مواقف ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا، واتهم ماكرون روسيا بتغذية دعاية مناهضة لفرنسا في أفريقيا لخدمة طموحاتها.

وتسعى فرنسا التي تستكمل بحلول نهاية الصيف سحب قواتها من الأراضي المالية، مركز العنف الأساسي في الساحل وشمال أفريقيا ومعقل الإرهابيين، إلى صياغة استراتيجية جديدة لإعادة الانتشار عبر بوابة النيجر بهدف محاربة الإرهاب في المنطقة، خصوصا في ظل هواجس دولها من تنامي التهديدات الأمنية التي تزعزع استقرارها وتدفع السكان إلى الهجرة.

كما يزور مسؤولون فرنسيون النيجر الجمعة لإعادة تحديد استراتيجية محاربة الجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي، مع استكمال قوات تقدر بالآلاف الانسحاب من مالي وتزايد المخاوف بخصوص التهديد المتزايد للدول الساحلية في غرب أفريقيا.

وأضعفت الانقلابات العسكرية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو تحالفات فرنسا في مستعمراتها السابقة، وشجعت المتشددين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الصحراء ومناطق الغابات. وتفاقمت المخاوف من أن خروج 2400 جندي فرنسي من مالي، مركز العنف في منطقة الساحل ومعقل تنظيمي القاعدة وداعش، سيؤدي إلى تزايد وتيرة العنف ويزعزع استقرار الدول المجاورة ويحفز الهجرة.