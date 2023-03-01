بخلاف رئيس البلاد: نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر تتضامن مع المهاجرين من جنوب الصحراء

قالت أنس جابر في تغريدة بالإنكليزية "اليوم هو يوم الانعدام التام للتمييز. بصفتي امرأة تونسية وعربية وإفريقية فخورة، أحتفل بحقّ كلّ فرد في العيش بكرامة"

في موقف يخالف خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد الداعي إلى استبعاد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء قالت نجمة كرة المضرب أنس جابر في تغريدة بالإنكليزية "اليوم هو يوم الانعدام التام للتمييز. بصفتي امرأة تونسية وعربية وإفريقية فخورة، أحتفل بحقّ كلّ فرد في العيش بكرامة".

وأرفقت تغريدتها بصورة لطابع بريد تونسي صدر في 15 نيسان/أبريل 1961 احتفالاً بـ"يوم إفريقيا"، تتشابك فيه يدان إحداهما بيضاء والأخرى سوداء.

إضافة إلى جابر، أعرب لاعب كرة القدم التونسي السابق راضي الجعايدي وهو من الأقلية السوداء في تونس، عن تضامنه مع المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بتغريدة في نهاية الأسبوع قال فيها "أنا إفريقي، ليس لأنني ولدت في إفريقيا، بل لأن إفريقيا ولدت فيَّ".

يأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 شباط/فبراير حكومته إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" ضد الهجرة غير النظامية لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، قائلاً إن وجودهم في تونس مصدر "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".

فيما دان الاتحاد الإفريقي لاحقا هذه التصريحات داعيا الدول الأعضاء فيه إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه أن يؤذي الناس".

ونددت مالي بما يتعرض له المهاجرون الماليون في تونس وذلك خلال جلسة في باماكو ضمت دبلوماسيين واعتبرت الخارجية المالية أن "العنف الجسدي وإخلاء المباني ومصادرة الممتلكات" التي يتعرض لها مواطنوها في تونس "مشاهد غير مقبولة"، وذلك بعد أن أبلغ عدد من المهاجرين عن تصاعد الهجمات ضدهم فيما هرع عشرات منهم إلى سفاراتهم لإعادتهم إلى بلادهم.

وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقيم في تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، أكثر من 21 ألف مواطن من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معظمهم في وضع غير نظامي.