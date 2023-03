المغرب: شركة "نيتافيم" الإسرائيلية تفتتح مصنعا في مدينة القنيطرة للري الدقيق

افتتحت الشركة الإسرائيلية"نيتافيم" الرائدة عالميًا في الري الدقيق، اليوم الجمعة، أول مصنع لها في مدينة القنيطرة بالمغرب، باستثمار بلغت قيمته عدة ملايين من الدولارات، سيحدث المصنع بين 150 وظيفة و200، بحيث سيكون إنتاجه مغربيًا بنسبة 100في المئة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء، بالإضافة إلى شخصيات مهمة من القطاعين العام والخاص للفلاحة في المغرب.

