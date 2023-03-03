المغرب: شركة "نيتافيم" الإسرائيلية تفتتح مصنعا في مدينة القنيطرة للري الدقيق

سيحدث المصنع بين 150 وظيفة و200، بحيث سيكون إنتاجه مغربيًا بنسبة 100في المئة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء، بالإضافة إلى شخصيات مهمة من القطاعين العام والخاص

افتتحت الشركة الإسرائيلية"نيتافيم" الرائدة عالميًا في الري الدقيق، اليوم الجمعة، أول مصنع لها في مدينة القنيطرة بالمغرب، باستثمار بلغت قيمته عدة ملايين من الدولارات، سيحدث المصنع بين 150 وظيفة و200، بحيث سيكون إنتاجه مغربيًا بنسبة 100في المئة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء، بالإضافة إلى شخصيات مهمة من القطاعين العام والخاص للفلاحة في المغرب.

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ومن جهته قال نائب الرئيس الأول و رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "نيتافيم"غال ياردن، إن "هذه المنطقة بحاجة ماسة إلى ممارسات زراعية مستدامة. فقد تم بناء مصنع نتافيم في قلب منطقة زراعية، و وجودها في هدا الموقع سيمكن الجيل الأخضر من الفلاحين وأصحاب الضيعات الصغيرة من تحقيق طموحهم في الاستفادة من الري بالتنقيط باستخدام مواد متاحة بسهولة، محلية وبأسعار جيدة".

وفي السياتق قال الرئيس التنفيذي لـ"نيتافيم" غابي ميودونيك، إن "افتتاح هذا المصنع هو بمثابة تتويج لاستثماراتنا في المنطقة لمدة ثلاثين عامًا وبوابة للتوسع في المستقبل" و أضاف : “نحن فخورون بدعم خطة الجيل الأخضر التي تعتمدها الحكومة لتحقيق إمكانات المقومات الطبيعية والمناخ الغني والمتنوع في المغرب من خلال الممارسات الزراعية المستدامة”.

وسيتم تخصيص إنتاج المصنع للسوق المحلي للاستجابة لاحتياجات كل من منتجي العلامة التجارية وبائعيها، مع طموح لتطوير النشاط عبر القارة الأفريقية بأكملها، انطلاقاً من المغرب. وتوجد "نيتافيم" في المغرب منذ 30 عاما، حيث تعزز التعاون وتدعم تطوير النظام البيئي المحلي، كما يتضح من عملها مع المنظمات الزراعية المحلية مثل المعهد الوطني للبحوث الزراعية ومعهد الزراعة والبيطرة في أكادير من أجل النشر الفعال للري بالتنقيط.