موريتانيا : فرار 4 جهاديين من سجن في العاصمة نواكشوط واستنفار في محيط القصر الرئاسي

وأشار المراسل إلى أن "قوة من الجيش أغلقت أيضا محيط السجن المدني، وذلك عقب أنباء عن سماع إطلاق نار داخل السجن".

أغلقت قوات تابعة للحرس الرئاسي الموريتاني محيط القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، بعيد سماع إطلاق نار بالسجن المدني، وقال مراسل وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، إن "آليات عسكرية خرجت من ثكنة الحرس الرئاسي وأغلقت محيط القصر".

وأشار المراسل إلى أن "قوة من الجيش أغلقت أيضا محيط السجن المدني، وذلك عقب أنباء عن سماع إطلاق نار داخل السجن".

وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، اليوم الاثنين،أن 4 جهاديين فروا مساء الأحد من سجن في نواكشوط في موريتانيا أثناء عملية أدت إلى مقتل عنصرَي أمن.

وقالت الوزارة في بيان "عند الساعة 21,00 في 5 آذار/مارس 2023، تمكّن أربعة إرهابيين من الفرار من السجن المركزي في نواكشوط بعدما هاجموا الحرّاس، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار" قُتل خلاله "عنصران من الحرس الوطني" فيما أُصيب آخران بجروح.

ولم يتم الكشف عن هوية الهاربين.

وأفاد مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته بأنّ اثنين منهم محكوم عليهما بالإعدام، بينما ينتظر الآخران المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة متطرفة، وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّ العثور على مركبتهم في شمال شرق نواكشوط.