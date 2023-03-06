المغرب: الاتفاق على توقيع رسمي لاتفاقية شراكة بين الوفد الإعلامي الإسرائيلي ونظيره المغربي

اتفق الوفدان على توقيع رسمي لاتفاقية شراكة بين الطرفين، وعقد لقاءات مع الفعاليات السياسية والمدينة الاسرائيلية على رأسها بنيامين نتنياه وناصر بوريطة"

أكد عضو نادي الصحافة والإعلام بإنزكان أيت ملول والباحث في تاريخ وتراث اليهود بالمغرب محمد امنون و لـ i24NEWS أن الوفد الإعلامي الإسرائيلي الذي يزور المغرب خلال هذه الأيام يأتي في سياق ربط جسور التواصل بين المغرب واليهود المغاربية، معربا على أن الإعلاميين المغاربة والاسرائيلين اتفقوا على توقيع رسمي لاتفاقية شراكة بين الطرفين، وعقد لقاءات مع الفعاليات السياسية والمدينة الاسرائيلية على رأسها رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية ووزير الإتصال ووزير الثقافة والرياضة.

و تاتي هذه الزيارة لوضع الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي بين الوفدين، يتضمن "التعارف بين ممثلي وسائل الإعلام المحلية ورؤساء الجماعات الترابية في المنطقة وممثلي نقابة الصحافيين الإسرائيلية، وكذا التعريف بمؤهلات والإنجازات بإقليم إنزكان أيت ملول بصفة خاصة، وجهة سوس ماسة بصفة عامة"، وزار الوفد الإسرائيلي كل من "سوق الجملة للخضر انزكان و كدا سوق السمك اضافة الى قصبة اكادير اوفلا و كورنيش اكادير ليختتم الزيارة بلقاء صحفي مع الاعلاميين الذين واكبو الزيارة داخل مقر جماعة الدشيرة الجهادية".

وأكد أمنون أن "وجود حوالي مليون مواطن مغربي داخل إسرائيل، يعيشون باسرائيل يحملون الجنسية الاسرائيلية،دون ان يتازلوا قط عن جنسية بلدهم المغرب،وولاءهم لوطنهم المغرب، وبيعتهم لامير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس…وهي الجالية التي يعطي لها الدستور المغربي مكانة مهمة في الفصل 17، تجعل من التواصل مع هذه الجالية امرا وواجبا وطنيا لثمتين روابط التواصل والتعاون بيننا وبينهم كاخوة في الوطن من جهة"

واشار أمنون إلى أن"الواجب الوطني يتيح المساهمة في تعبئة الجالية اليهودية باسرائيل كما بكل بقاع العالم للمساهمة في مسار التنمية والتطور التي يعرفها المغرب، ثم المشاركة في معارك الدفاع عن حقوق المغرب وسيادته ومقدساته ضد مخططات ونؤامرات بعض القوى التي تسعى مند زمن للمس بوحدته الترابية وتهديد استقراره وامنه الداخلي والتحكم في بنيته الاقتصادية وكبح مساره في تدبير سياسته الخارجية وتنويع شركائه"

وأضاف امنون على أن"هناك مخططات للشراكة والتعاون في أفق تسطير برامج يستفيد منها الإعلاميين من كل الجانبين، على سبيل المثال بناء وتشيد بيت الصحافة والإعلام بإقليم إنزكان، ووضع مخطط للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والطبيعية السياحية بسوس العالمة بصفة خاصة والاقاليم الجنوبية بصفة عامة" مضيفا انهم في "نادي الصحافة والإعلام وبالتنسيق مع نقابة الصحافة الاسرائيلية يفكرون في تنظيم زيارة إعلامية بمشاركة وفود إعلامية تمثل إسرائيل والوليات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الاوربي واليابان والصين والإرجنتين…إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة"

إلى ذلك أكد ذات المتحدث أنه "خلال نقاشهم مع الوفد الإعلامي الاسرائيلي في الاجتماع معهم بانزكان نقل الاعلاميين المغاربة لنقيب الصحافة الاسرائيلية والوفد المرافق له استغراب المغاربة لتأخر الحكومة الإسرائيلية في التعبير عن موقف صريح داعم للوحدة الترابية المغربية (الصحراء)، على اعتبار هذا الملف هو المنظار الذي اضحى المغرب ينظر من خلاله لعلاقاته الخارجية وتحديد أصدقائه من اعدائه"

وكان الوفد الإعلامي الإسرائيلي المكون من ( من رئيس نقابة الصحافيين في إسرائيل (فرع تل أبيب)السابق يوسي بارموحا، والمنتج التلفزيوني روطوم افرينسكي و المنتح في القناة الأولى الإسرائيلية مصطفى أبو راس و مدير راديو إف أم 100 في إسرائيل دانيل الفاييا) قد حل بالمغرب، السبت المنصرم، في زيارة تستمر ستة ايام، بدعوة من نادي الصحافة والإعلام بعمالة إنزكان أيت ملول(جنوب المغرب) بهدف وضع الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي بين الطرفين، والتعارف بين ممثلي وسائل الإعلام المحلية ورؤساء الجماعات الترابية في المنطقة وممثلي نقابة الصحافيين الاسرائيلية، وكذا التعريف بمؤهلات والانجازات بإقليم انزكان ايت ملول بصفة خاصة وجهة سوس ماسة بصفة عامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان وفد اعلامي مغربي قد زار إسرائيل العام المنصرم، حيث تم تكريم عضو نادي الصحافة والإعلام بإنزكان أيت ملول محمد امنون ومجموعة من الزملاء بدرع الصحافة الاسرائيلية، وبعد الدعوة التي ثم توجيهها للنادي لحضور المؤتمر الوطني لنقابة الصحافيين في إسرائيل بحضور اكثر من 45 دولة وحوالي 600 منبر إعلامي من العالم، في شهر يوليوز/تموز المنصرم .