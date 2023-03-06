البنك الدولي يوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا

ألغى الاتحاد الأفريقي مؤتمرا كان يعتزم عقده في تونس في وقت لاحق من مارس/آذار الجاري، بعد انتقاد الحكومة بشأن مهاجمتها للمهاجرين في البلاد

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مذكرة، اليوم الإثنين، أن"البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا" وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس/ آذارالجاري حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر، وكان ألغى الاتحاد الأفريقي مؤتمرا كان يعتزم عقده في تونس في وقت لاحق من مارس/آذار الجاري، بعد انتقاد الحكومة بشأن مهاجمتها للمهاجرين في البلاد، يأتي ذلك بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد قيس سعيد بشأن المهاجرين من أفريقيا مضايقات وأعمال عنف.

وقال ديفيد مالباس إن "البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها"، وكان المئات من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا تونس، بعد أن ألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المهاجرين، فيما يتعلق بتصاعد جرائم العنف في البلاد، وبدأت دول كوت ديفوار ومالي وغينيا، في إجلاء رعاياها من تونس في الأسبوع المتصرم.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة بينما تتطلع إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف إنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل بالخصوص نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في شهر مارس/ آذار 2020.

وكان المعهد الوطني التونسي للإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير شباط من 10.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، كما رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع، وقال المعهد اإن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022 مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021، وأضاف المعهد أن النمو في الربع الأخير من عام 2022 بلغ 1.6 بالمئة.

وكان البنك الدولي قد وافق، في بيان، يوم 9 فبراير/ شباط المنصرم ،على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.