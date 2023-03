المغرب: اكتشاف مدفن شخصية بارزة في العهد الموري الأمازيغي يؤرخ لأكثر من 2000 عام

أفاد المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في المغرب عن اكتشاف،"بقايا مدفن قديم يرجع إلى الحقبة المورية الأمازيغية السابقة على الاحتلال الروماني، تؤرخ لأكثر من 2000 عام" بمنطقة العرائش(الغرب الشمالي للمغرب) من شأن هذا الاكتشاف "الإسهام في إغناء معرفتنا بالممارسات الجنائزية والمعتقدات الدينية التي كانت متداولة داخل المجتمع القروي بمنطقة حوض اللوكوس خلال الحقبة المورية الممتدة من القرن الثامن قبل الميلاد إلى عام 40 ميلادية".

