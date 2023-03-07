سيكون على غالي المحافظة على "الاعترافات الدبلوماسية بالجبهة والمشاركة في المنتديات المتعددة الأطراف واستئناف العمل المسلح الذي تسوقه له مواقع الجبهة"

رغم حقيقة فوز إبراهيم غالي في الانتخابات الرئاسية لجبهة البوليساريو بحصوله على 69 في المئة من الأصوات، وبحسب نتائج الانتخابات الرئاسية الثلاثة الأخيرة، يستمرإبراهيم غالي في فقدان ناخبيه على مر السنين، حيث في انتخابات عام 2016، خرج فائزًا بنسبة 93.19 في المئة ، وفي عام 2019 بنسبة 86.10 في المئة ، وفي انتخابات الشهر المنصرم حصل على 69 في المئة مسجلاً أدنى نتيجة حققها مرشح لرئاسة الجبهة في تاريخها.

وهذا يؤشر على أن السنوات الثلاث القادمة من "حكومة" إبراهيم غالي لن تخلوا من التوترات، ولا يزال استمرار نفس القادة لمدة أربعة عقود موضع استياء في نظر سكان تندوف، كما أنه لا يبعث على الثقة والاطمئنان، ورغم أن غالي فتح الحظر على الخلاف السياسي في جبهة البوليساريو بمواجهة من كان مستشاره في المجلس التشريعي السابق البشير مصطفى سيد، مما رفع التوقعات "بإصلاح حقيقي يرقى إلى مستوى التحدي شيئًا فشيئًا"، وبعد إعلان الحكومة الجديدة، تم التستر عليها من خلال عملية تناوب للقادة الذين تم استوزارهم، مما أدى إلى وصف "حكومته" بأنها "الحكومة القديمة والجديدة".

وسيكون على إبراهيم غالي المحافظة على "الاعترافات الدبلوماسية" بالجبهة والمشاركة في المنتديات المتعددة الأطراف، وكذلك قرار استئناف الكفاح المسلح، الذي تسوق له مواقع الجبهة على أنه يوميا يقصف المواقع العسكرية المغربي، وهو ما لا يصدق على أرض الواقع، فلو كانت الجبهة قامت بالقصف لوثقت ذلك في فيديوهات ونشرتها على مواقعها، لكنها مستمرة في نشر البيانات"الوهمية" التي يصدقها لذر الرماد في عيون سكان تندوف والداعمين لأطروحة البوليساريو.

وفي السياق يستمر المغرب في جهوده الواسعة لكسب المزيد من الدعم من الدول الافريقية والأوروبية والأمريكية، من خلال فتح السفارات والقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، وجلب الاستثمارات القوية للصحراء، واعتراف دول المنطقة بمغربية الصحراء كان آخرها إسبانيا.

وسيواجه رئيس البوليساريو المعاد انتخابه ضغوطًا شعبية متزايدة لتحقيق نتائج ملموسة، وسط تراجع الثقة فيه من طرف سكان تندوف، وهو ما ينعكس في الخسارة المستمرة للناخبين المذكورة أعلاه. على الصعيد الخارجي، سيكون التحدي الرئيسي هو كشف خطة التسوية للأمم المتحدة، ولهذا السبب سيتعين عليها تبني نهج متشدد تجاه المغرب، لا سيما فيما يتعلق بالأعمال العسكرية، يبقى أن نرى كيف سيكون أداء رئيس الجبهة في مواجهة التحديات القادمة.

وكان تقرير حصري لمراسل قناة i24NEWS للشؤون الأمنية ماتياس أنبر، قد كشف، خلال شهر فبراير/شباط المنصرم، كيف عملت جبهة البولبساريو، التي تتخذ من تندوف في الجزائر مقرا لها، على تنظيم شبكة واسعة النطاق لغسيل الأموال غير المشروعة مقرها إسباني ، وكيف ترتبط بحزب الله اللبناني.

من خلال الوصول إلى تقرير من قبل وكالة استخبارات غربية لم يذكر اسمها كتبه محققون ماليون، بالإضافة إلى تقارير من قوات الحرس المدني الإسبانية، وتمكن مراسل الشؤون الأمنية للقناة من تحديد أحمد عبد الرحمن باعتباره العقل المدبر وراء الحوالة - وهي طريقة غير رسمية لتحويل الأموال من خلال السماسرة.