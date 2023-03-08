المغرب: العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على"التراث اليهودي بحوض وادنون وسبل تثمينه والمحافظة عليه"

"اليهود تعاملوا في عملية معقدة من التأثيرات المتبادلة، وانصهروا معها في روابط دينية وأخوية وتاريخية جعلت البعد اليهودي جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحضارة المنطقة"

أكد رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بوبكر أونغير، الجهة المنظمة للملتقى الثاني للتراث الأمازيغي اليهودي بحوض وادنون، بمدينة كلميم (جنوب المغرب)على أن "الملتقى يسليط الضوء على الاستثناء المغربي في التعايش والتسامح بين مختلف الأديان ومختلف مكونات المجتمع المغربي، وإبراز مختلف مظاهر وتجليات التراث اليهودي بحوض وادنون، واقتراح سبل تثمينه والمحافظة عليه، واستثماره كمورد أساسي في التنمية المحلية للمناطق الجنوبية"وأضاف "اليهود عاشوا في المغرب منذ العصور القديمة بعد وصولهم إليه حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، وتعاملوا مع مختلف مكونات المجتمع المغربي، خصوصا بالجنوب، في عملية معقدة من التأثيرات المتبادلة، وانصهروا معها في روابط دينية وأخوية وتاريخية جعلت البعد اليهودي جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحضارة المنطقة".

وأوضح بوبكر أونغير في تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري المغربي، أن "التراث اليهودي بالجنوب المغربي، وبحوض وادنون على وجه التحديد، يشكل تأكيدا لتاريخ طويل من التعايش والتسامح، الذي كان سائدا بين مختلف مكونات المجتمع بالجنوب المغربي، وشاهدا على التعددية الثقافية والاجتماعية بهذه المنطقة، ودليلا على تجربة مغربية متفردة في التعامل مع فسيفساء مكوناته الاجتماعية"

وأشار إلى أن الدستور المغربي لعام 2011 ينص على أهمية الرافد العبري في الثقافة المغربية باعتباره جزءا لا يتجزأ منها ويغني مكونات الهوية الوطنية، ويؤكد في ديباجته على أن “المغرب دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية، الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

وعرف الملتقى الذي نظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، تحت شعار “التراث اليهودي بحوض وادنون.. رهانات ثقافية وتنموية”، تنظيم ندوة وطنية في الموضوع، وعرض صور قديمة ونادرة تقدم لمحة عن تاريخ اليهود وتراثهم وإبداعاتهم بالمنطقة. وستشكل المقالات والدراسات البحثية المقدمة في الندوة من طرف الدكاترة المشاركين موضوعا لمؤلف جماعي سيمثل مرجعا أساسيا لكل الباحثين في التراث اليهودي بالجنوب المغربي.

وبحث المشاركون في هذا الملتقى وهم باحثون واكاديميون ومهتمون بالثراث الأمازيغي مجموعة من المواضيع تتمحو بالخصوص حول التوافق الحضاري بين الديانة الإسلامية واليهودية بالمغرب، وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد شتاتو وهو أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط أن "تاريخ المغرب، تاريخ توافق و تعايش مغربي- يهودي عرف تمازجا منذ قرون بين الديانة الإسلامية واليهودية قبل دخول الاستعمار الفرنسي، و يظهر هذا التوافق بشكل جلي على المستويين الثفافي والديني حيث يشتركون في أداء بعض الطقوس أضرحة بعض الأولياء الصالحين. و أضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التوافق بين الأمازيغ واليهود كان مهما في جنوب المغرب على المستوى التجاري حيث يتشاركون في بعض الحرف والمهن كالخياطة وصياغة الفضة التي تصدر إلى الأسواق الداخلية المغربية و إلى إفريقيا".

وأعرج الدكتور محمد بوزنكاض أستاذ التاريخ بجامعة ابن زهر بأكاديرفي مداخلته عن اليهود في الأسطوغرافيا المغربية عن حصيلة الكتابات التاريخية حول اليهود وخضائص هذه الكتابات والسياقات التاريخية المتحكمة فيها والتي تتميز بمحدوديتها، حيث تركزت على فترة تاريخية دون غيرها وعلى قضايا محمدة مرتبطة بهجرة اليهود وعلى علاقاتهم الاجتماعية، في أفق طرح قضايا يمكن أن تشكل مواضعا للأبحاث والدراسات من قبيل انعكاسات اليهود وتأثيرهم في تاريخ المغرب و في بنية المغرب الاقتصادية والاجتماعية وكيف ساهمو في تغيير قيم الانتاج وأنواعه، والفراغ الذي تركته هجرتهم على هذه البنية. ودعى الأستاذ بوزنكاض إلى عدم تناول الإرث والتراث اليهودي بشكل معزول بل داخل سياق الإرث والتراث الوطني ككل.

ومن جهته تناول الدكتور الحسن تيكبدار وهو استاذ باحث في التراث اليهودي المغربي بالدرس والتحليل المشترك الأمازيغي اليهودي بواد نون سواء على مستوى المشترك اللغوي أو المشترك الثقافي كالتشابه والتقاطع في الأعراس والختان وطقوس الوفاة و خصوصا في مشاركة الساكنة المحلية ليهود افران الأطلس الصغير في الاحتفالات والمناسبات اليهودية. و أبرز الدكتور في مداخلته ملامح افران المعمارية حيث يتجاور المسجد والمدرسة العلمية العتيقة وهو ما يعكس التسامح المحلي بين الساكنة الأمازيغية والساكنة اليهودية، وأكثر من ذلك يضيف الباحث تيكبدار أن اليهود ساهموا بشكل لافت في مقاومة الاحتلال وتبادلوا مع اخوانهم الهدايا في الأفراح والزيارات في الأحزان.