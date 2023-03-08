جمهورية الكونغو الديمقراطية: النيابة العسكرية تطلب الإعدام لستة متهمين بقتل السفير الايطالي في البلاد

تجري محاكمتهم بتهمة "القتل والتآمر مع مجرمين وحيازة أسلحة وذخيرة حرب بشكل غير قانوني" منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر بقضية اغتيال السفير الايطالي

طلبت النيابة العسكرية في كينشاسا، اليوم الأربعاء، الاعدام لستة متهمين بقتل السفير الإيطالي وحارسه الشخصي وسائقه في شباط/فبراير 2021 في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وقال قال المدعي العسكري، النقيب باموسامبا كابامبا، في مرافعته أمام محكمة كينشاسا - غومبي، في مجمع سجن ندولو العسكري "تم اختطاف الضحايا وسوقهم إلى أعماق الغابة قبل قتلهم".

ويُحتجز خمسة من المتهمين الستة في هذا السجن، والسادس متوارٍ عن الأنظار. وتم طلب تطبيق العقوبة على الجميع، وتجري محاكمتهم بتهمة "القتل والتآمر مع مجرمين وحيازة أسلحة وذخيرة حرب بشكل غير قانوني" منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر بقضية اغتيال السفير الايطالي في الكونغو الديموقراطية، لوكا أتانازيو، وحارسه الشخصي الإيطالي فيتوريو ياكوفاتشي والسائق الكونغولي لبرنامج الأغذية العالمية مصطفى ميلامبو، في 22 شباط/فبراير 2021.

قُتل الرجال الثلاثة بالرصاص بعد تعرضهم لكمين على تخوم متنزه فيرونغا الوطني في إقليم شمال كيفو (شرق) الذي يُعتبر من من أخطر مناطق الكونغو الديموقراطية ويشهد أعمال عنف منذ نحو 30 عاما، وقدمت النيابة خلال الجلسات المتهمين على أنهم أعضاء في "عصابة إجرامية" وقطاع طرق لم يتعمدوا في البداية قتل السفير بل خطفه والمطالبة بمليون دولار للإفراج عنه.

نفى المتهمون الحاضرون الذين أوقفوا في كانون الثاني/يناير 2022 ، هذه الوقائع طوال المحاكمة وطعنوا في شهاداتهم الأولية أمام المحققين مؤكدين أنهم تعرضوا للتعذيب.

خصصت بداية جلسة الأربعاء لمرافعات محاميي الأطراف المدنية. باسم السفارة الإيطالية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، طلبوا من المحكمة "إدانة جميع المتهمين" ودفع تعويض لوالد السفير المقتول قدره 60 مليون يورو.

من المقرر أن يترافع محامو الدفاع السبت على أن يصدر الحكم بعد ذلك.

وغالبًا ما توصي النيابة بفرض عقوبة الإعدام في جمهورية الكونغو الديموقراطية في قضايا تتعلق بالأمن القومي، ولكنها لم تُطبق منذ 20 عاماً ويتم تخفيفها دائماً إلى السجن مدى الحياة.