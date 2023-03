الأزمة تتصاعد: الرئيس الفرنسي يعمل على "بناء علاقات جيدة مع المغرب" وقناة “فرنسا 24 تتبنى” أطروحة البوليساريو"

بثت قناة ”France24” (فرنسا 24) برنامج “في 5 دقائق” تحت عنوان: “الصحراء الغربية: نزاع إقليمي دام ما يقرب من خمسة عقود، ومئات الآلاف من اللاجئين المدنيين وتضارب المصالح لإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة”، وظهر جلي من خلال السرد المتحيز لصالح الأطروحة البوليساريو، تاريخ صراع “الصحراء الغربية”، الذي يسلط الضوء على “استغلال موارد المنطقة” من قبل المغرب”، ويشير على أن البوليساريو تدين استغلال المغرب لهذه الثروات عن طريق شراكات أجنبية من أجل تمويل "احتلاله للصحراء".

وأشارت القناة في (النسخة الإسبانية من القناة الفرنسية المخصصة أساسا لجمهور أمريكا اللاتينية) إلى أن "العديد من البلدان أعربت عن دعمها للمغرب، وكثير منها لديه شركات تأسست في المنطقة وتستغل مواردها، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وألمانيا" وفي الوقت نفسه، تؤكد القناة أن "إسبانيا أيدت خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، مقابل زيادة سيطرة الرباط واحتجاز المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى إسبانيا عبر مدينتي سبتة ومليلية"، وقال تقرير القناة "المغرب سمح لآلاف المهاجرين بالدخول في غضون أيام قليلة، استجابة للإذن الذي منحته مدريد لرئيس البوليساريو، إبراهيم غالي، للاستفادة من المساعدة الطبية على أراضيها" حيث توصلت القناة إلى استنتاج مفاده أن “هذا السيناريو، الذي يفسر معاناة السكان الصحراويين، يراعي ويحفظ في المقابل المصالح الدولية” لدرجة أن ” بعثة المينورسو أصبحت تراقب الصراع فقط، دون التدخل”.