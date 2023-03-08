الأزمة تتصاعد: الرئيس الفرنسي يعمل على "بناء علاقات جيدة مع المغرب" وقناة “فرنسا 24 تتبنى” أطروحة البوليساريو"

"إسبانيا أيدت خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، مقابل زيادة سيطرة الرباط واحتجاز المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى إسبانيا عبر مدينتي سبتة ومليلية"

بثت قناة ”France24” (فرنسا 24) برنامج “في 5 دقائق” تحت عنوان: “الصحراء الغربية: نزاع إقليمي دام ما يقرب من خمسة عقود، ومئات الآلاف من اللاجئين المدنيين وتضارب المصالح لإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة”، وظهر جلي من خلال السرد المتحيز لصالح الأطروحة البوليساريو، تاريخ صراع “الصحراء الغربية”، الذي يسلط الضوء على “استغلال موارد المنطقة” من قبل المغرب”، ويشير على أن البوليساريو تدين استغلال المغرب لهذه الثروات عن طريق شراكات أجنبية من أجل تمويل "احتلاله للصحراء".

وأشارت القناة في (النسخة الإسبانية من القناة الفرنسية المخصصة أساسا لجمهور أمريكا اللاتينية) إلى أن "العديد من البلدان أعربت عن دعمها للمغرب، وكثير منها لديه شركات تأسست في المنطقة وتستغل مواردها، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وألمانيا" وفي الوقت نفسه، تؤكد القناة أن "إسبانيا أيدت خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، مقابل زيادة سيطرة الرباط واحتجاز المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى إسبانيا عبر مدينتي سبتة ومليلية"، وقال تقرير القناة "المغرب سمح لآلاف المهاجرين بالدخول في غضون أيام قليلة، استجابة للإذن الذي منحته مدريد لرئيس البوليساريو، إبراهيم غالي، للاستفادة من المساعدة الطبية على أراضيها" حيث توصلت القناة إلى استنتاج مفاده أن “هذا السيناريو، الذي يفسر معاناة السكان الصحراويين، يراعي ويحفظ في المقابل المصالح الدولية” لدرجة أن ” بعثة المينورسو أصبحت تراقب الصراع فقط، دون التدخل”.

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وفي السياق نشرت سفارة باريس لدى الرباط، على حساباتها الرسمية "تويتر"، صورة للجناح المغربي المشارك في الصالون الدولي للفلاحة بالعاصمة باريس، اعتبرت “مستفزة” حيث تُظهر خريطة المغرب دون صحرائه، بعد أخذها من زاوية حادة.وتم نشر الصورة على حساب السفارة الفرنسية لدى الرباط، رغم التحركات المكثفة التي يقوم بها السفير الفرنسي بالمغرب، ولقائه بالعديد منم الوزراء والمسؤولين، إلا أن مثل هذ “الأفعال” تزيد الشكوك في وجود علاقة هادئة بين الرباط وباريس.

من جهة أخرى، وفي تطور اعتبر مناقض لما تؤكده وزيرة الخارجية الفرنسية، على موقف بلادها “الواضح والثابت” بخصوص قضية الصحراء، مؤكدة في هذا السياق أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل قاعدة لمناقشات “جادة وذات مصداقية”.

وبهذا التصريحات تتصاعد فصول الأزمة الصامتة بين فرنسا والمغرب لتظهر شيئا فشيئا في عدة مناسبات، رغم التطمينات التي تقدمها فرنسا خصوصا والتي تؤكده من خلالها عدم وجود أي أزمة، الأمر الذي تفنده عدة وقائع، ومنها عدم تحديد موعد رسمي لزيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب خلال النصف الأأول من مارس/آذار الجاري، رغم تأكيد وزيرة خارجيته كاثرين كولونا، أثناء زيارتها للرباط ولقائها بنظيرها ناصر بوريطة، أن موعد زيارة ماكرون ستكون خلال الربع الأول من عام 2023.

وكان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرونن أمس الإثنين، على رغبته في بناء علاقات جيدة مع المغرب، متحدثة عن "علاقة الصداقة" التي تربطه بالملك محمد السادس، والتي "ستستمر"، مبرزا أن البلدين تحذوهما رغبة في المضي بالعلاقات إلى الأمام، لكن هناك أشخاصا يدفعون بها "نحو التصعيد"، مشددا على أن حكومته لا تعمل على مفاقمة المشاكل مع الرباط "ولا علاقة لها بما جرى داخل البرلمان الأوروبي".

واشار ماكرون إلى أنه يرغب في "المضي قدما" في العلاقات بين بلاده وبين المغرب والجزائر، بعيدا عن "الجدل" الموجود حاليا، معترفا أن هذه المرحلة "ليست الأفضل" في العلاقة مع البلدين المغربيين اللذان لا يوجد لديهما سفير في باريس، لكن أعرب عن عزمه العمل على تحسين تلك العلاقات، موجها انتقاداته لمن وصفهم بأنهم "لهم مصلحة في عدم التوصل إلى مصالحة مع الجزائر".