التونسيون أصحاب البشرة السمراء يواجهون أحقاد العنصرية على ضوء خطاب سعيد المثير للجدل

تعمل نبراس مجنح البالغة من العمر 26 عاما نادلة في العاصمة، وهي تونسية سمراء باتت اليوم تواجه بعبارات الازدراء وبخطاب من قبيل "ماذا تفعلين هنا؟

لم ينجُ التونسيون أصحاب البشرة السمراء من تداعيات الحملة المناهضة للمهاجرين غير القانونيين من إفريقيا جنوب الصحراء وتنامى لديهم شعور بعدم الطمأنينة في بلدهم إثر تصريحات شديدة اللهجة للرئيس قيس سعيّد.

أعلن الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر الماضي عن "إجراءات عاجلة" ضد الهجرة غير الشرعية من دول جنوب الصحراء إلى تونس مدينا وصول جحافل المهاجرين غير الشرعيين و"مشروها إجراميا لتغيير التركيبة السكانية في البلاد". علما أن الاتحاد الإفريقي أدان هذه التصريحات ودها إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه أن يؤذي الناس".

تعمل نبراس مجنح البالغة من العمر 26 عاما نادلة في العاصمة، وهي واحدة من التونسيين السود الذين صاروا يواجَهون اليوم بعبارات الازدراء وبخطاب من قبيل "ماذا تفعلين هنا؟ عودي لبلادك، ارحلي".

وقالت ستيفاني بوسيل، عالمة انثروبولوجيا: التونسيون السود هم في الحقيقة ضحايا جانبيون لخطاب الرئيس الذي لم يكن موجهاً لسود البشرة بل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، ونطاق الهجرة، والمهاجرين غير القانونيين. استهدف إفريقيا، إفريقيا الخارجية. لم تكن هنالك كلمات عن التونسيين السود. لكن من الواضح أنهم ضحايا جانبيون لهذا الخطاب".