تقرير: تعديل وزاري في الحكومة الجزائرية سيبعد رمطان لعمامرة عن وزارة الخارجية ليخلفه عمار البلاني "المعادي للمغرب"

تحدثت عدة تقارير عن كون أمر إبعاد رمطان لعمامرة مرتبطا بعلاقته المتشنجة مع الرئيس عبد المجيد تبون، الذي اختفى عن المشهد السياسي منذ أكثر من شهر

بحسب مصادر خاصة لـ i24NEWS من المترقب أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعديل حكومي جديد، سيبعد رمطان العمامرة عن وزارة الخارجية بعد أن قضى فيها عاما و8 أشهر، ومن المتوقع أن يخلفه عمار بلاني الأمين العام للخارجية، والذي سبق له أن تقلد منصب المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء و دول المغرب العربي في الخارجية الجزائرية.

ويأتي التغيير المتوقع للعمامرة بعد تغيبه الطويل عن واجهة الأحداث والممتد لأسابيع، وتأكد أن الأمر غير طبيعي حين غاب، الأربعاء المنصرم، عن الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة، حيث مثل الجزائر سفيرها في مصر عبد الحميد شبيرة، على الرغم من أن الاجتماع كان مخصصا لمواضيع مهمة منها الإعداد للقمة العربية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.

وبدأت الأخبار تُتَداول بكثرة بخصوص إبعاد العمامرة عن منصب وزير الخارجية، الذي عُين فيها للمرة الثانية في يوليوز من عام 2021، بعد أن كان يشغل المنصب نفسه ما بين سبتمبر /أيلول من عام 2013 ومايو/أيار من عام 2017 في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتروج أنباء حول أن رمطان لعمامرة (71 عاما) مصاب بمرض عُضال يجعله غير قادر عن القيام بمهامه.

ومن جهة أخرى تحدثت عدة تقاريرعن كون أمر إبعاد لعمامرة مرتبطا بعلاقته المتشنجة مع الرئيس عبد المجيد تبون، الأمر الذي أشار إليه موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي، الذي تحدث عن أن لعمامرة اختفى عن المشهد منذ شهر، والمرجح أن يكون السبب هو خلافه مع "محيط رئيس الجمهورية"، والذي برز بقوة من خلال رفض تبون لائحة السفراء والقناصل الجدد التي اقترحها بصفته وزيرا للخارجية والجالية.

وبهذا التعديل (المرتقب) سيعود عمار بلاني مرة أخرى، بشكل مكثف لإطلاق التصريحات المعادية مع المغرب، وهو ما جرى خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكارت، واصفا تحركات الرباط بـ"الإجراءات الأحادية والمناورات المفضوحة"، ثم كرر الأمر الأسبوع المنصرم أثناء لقائه بالسفير الصيني لي جيان، وحينها وصف الموقف المغربي بـ" المتعنت واللامسؤول الذي يراهن على إدامة الوضع الحالي بتواطؤ دول معروفة وعبر عقد صفقات مشبوهة ومخجلة".