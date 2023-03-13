موريتانيا: حل البرلمان تحضيرا للانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية

وتتوقع لجنة الانتخابات تسجيل 900 ألف ناخب جديد ضمن الإحصاء الانتخابي المتواصل حاليا ليصبح المجموع أكثر من 3 ملايين و400 ألف ناخب،

أعلن الرئاس الموريتاني في مرسوم، اليوم الإثنين، عن حل الجمعية الوطنية (البرلمان) تمهيدا لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية المقبلة التي تم تقديم موعدها، في 13 أيار/مايو الوشيك،وتنتهي ولاية النواب في آب/أغسطس الوشيك، غير أن القوى السياسية توصلت إلى اتفاق ينصّ على إجراء انتخابات مبكرة لتجنّب أن تُنظم عملية اقتراع خلال موسم الشتاء، إذ يُصبح من الصعب الوصول إلى معظم المناطق.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن عدد النواب سيُرفع من 157 إلى 176 عضوا، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة خمس سنوات في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، وتتوقع لجنة الانتخابات تسجيل 900 ألف ناخب جديد ضمن الإحصاء الانتخابي المتواصل حاليا ليصبح المجموع أكثر من 3 ملايين و400 ألف ناخب، وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس/آب 2019.

وتسيطر على المشهد السياسي محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع، إلى جانب رئيسَي وزراء سابقين ووزراء سابقين ورجال أعمال.

وفي السياق قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد أشروقه، اليوم الإثنين، إن بلاده على أتم الاستعداد لتنظيم مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الـ 49 في قصر المرابطون بالعاصمة نواكشوط، الذي ينطلق يوم الخميس الوشيك وأضاف أن "كل التحضيرات انتهت، وأن الحكومة الموريتانية تؤكد جاهزيتها لتنظيم المؤتمر"، موضحًا أن "أولى الوفود المشاركة في المؤتمر ستصل نواكشوط فجر غدٍ الثلاثاء".