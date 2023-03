المغرب: الجامعة الأورومتوسطية بفاس والجامعة العبرية بالقدس توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب والابتكار البحثي

أفاد مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، أن الجامعة الأورومتوسطية في فاس (UEMF) (خاصة) المغربية، والجامعة العبرية بالقدس، وقعتا اتفاقية بهدف التعاون في مجال التدريب والابتكار البحثي، وذلك من خلال تطوير برامج مشتركة تستهدف العلوم التكنولوجية وعلوم الصحة والزراعة المبتكرة"

