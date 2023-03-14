المغرب: الجامعة الأورومتوسطية بفاس والجامعة العبرية بالقدس توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب والابتكار البحثي

تهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال التدريب والابتكار البحثي، وذلك من خلال تطوير برامج مشتركة تستهدف العلوم التكنولوجية وعلوم الصحة والزراعة المبتكرة"

أفاد مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، أن الجامعة الأورومتوسطية في فاس (UEMF) (خاصة) المغربية، والجامعة العبرية بالقدس، وقعتا اتفاقية بهدف التعاون في مجال التدريب والابتكار البحثي، وذلك من خلال تطوير برامج مشتركة تستهدف العلوم التكنولوجية وعلوم الصحة والزراعة المبتكرة"

https://twitter.com/i/web/status/1635309770579255296 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتعتبر الجامعة الأورومتوسطية في فاس مركزا إقليميا جديدا يساهم في تعزيز الاستقرار والتكامل الجهوي في المنطقة الأورومتوسطية من خلال تكريس الحوار بين الثقافات وتبادل المعارف والتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار.

وفي السياق اصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بيانا، تثمّن من خلاله “العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين المملكة المغربية الشريفة ودولة إسرائيل الصديقة" وتابعت “الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنهي إلى الرأي العام الوطني والدولي، باستقلالية تامة، تثمينها للعلاقات الإستراتيجية بين المملكة المغربية الشريفة ودولة إسرائيل الصديقة، في احترام تام للحقوق والحريات الكونية للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأشار البيان الموقع من طرف الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نبيل وزاع، إلى أن “المنظمة تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة المغربية الشريفة بجميع مكوناتها المؤسساتية؛ لكن ليس على حساب ضرب المكتسبات السياسية والاقتصادية والأمنية للمملكة”.وورد ضمن البيان أن “الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تثمن العلاقات الإستراتيجية بين المغرب وإسرائيل، وبالموازاة مع ذلك تدعو كافة الفاعلين الحقوقيين والمدنيين إلى المساهمة في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية لبلادنا”.

وشدد البيان على أن “اتفاقيات الشراكة والتفاهم المبرمة بين المغرب وإسرائيل تروم دعم مختلف المجالات الإستراتيجية للمملكة، وتبقى خطا أحمر بحكم ارتباطها الوثيق بالمصالح الداخلية والخارجية للبلاد، فلا داعي لركوب أمواج ضرب المصالح العامة للبلاد”.

وكان عضو نادي الصحافة والإعلام بإنزكان أيت ملول والباحث في تاريخ وتراث اليهود بالمغرب محمد امنون قد قال لـ i24NEWS إن الوفد الإعلامي الإسرائيلي الذي زارالمغرب خلال بداية شهر مارس/أذار الجاري، في سياق ربط جسور التواصل بين المغرب واليهود المغاربية، معربا على أن الإعلاميين المغاربة والاسرائيلين اتفقوا على توقيع رسمي لاتفاقية شراكة بين الطرفين، وعقد لقاءات مع الفعاليات السياسية والمدينة الاسرائيلية على رأسها رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية ووزير الإتصال ووزير الثقافة والرياضة.