مجلس الأمن الدولي يمدد لمدة عام مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

صوّت مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام، بينما تكافح الدولة التي ولدت من أتون حرب أهلية من أجل تنفيذ اتفاق سلام هش

صوّت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام، بينما تكافح الدولة التي ولدت من أتون حرب أهلية من أجل تنفيذ اتفاق سلام هش أنهى تلك الحرب وسط استمرار أعمال العنف التي دفعت الولايات المتحدة إلى نشر بيان أعربت فيه عن قلقها الشديد من تصاعد العنف في الدولة.

وصوت 13 من أصل 15 عضوا في المجلس لتمديد تفويض البعثة المعروفة باسم "يونيمس" حتى 15 آذار/مارس 2024، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ومهمة البعثة التي تتعدى ميزانيتها المليار دولار وتعد 17 ألف جندي و2.101 من أفراد الشرطة حماية المدنيين وتحسين ظروف إيصال المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حض رئيس البعثة نيكولاس هايسوم حكومة جنوب السودان على تنفيذ اتفاق السلام بهدف إجراء انتخابات "ذات صدقية" العام المقبل. واعترف هايسوم الأسبوع الماضي بأنه لا تزال هناك نزاعات "ذات بعد إثني أو قبلي بشكل متزايد، وكما أشار الرئيس كير (...) تهدد بتقويض مكاسب السلام التي تحققت بجهد كبير".

عام 2018 بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات في جنوب السودان وأودت بحياة 380 ألف شخص على الأقل، شكل الرئيس سالفا كير ومنافسه رياك مشار حكومة انتقالية واتفقا على توحيد الجهود في ظل جيش واحد لحماية السكان من النزاعات والكوارث المناخية. ورغم ذلك، يستمر العنف في الدولة الغنية بالنفط حيث يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.