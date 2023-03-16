تقرير: اكتشاف "ملفات سرية" وتجاوزات مالية في أرشيف البرلمان التونسي خلال رئاسة راشد الغنوشي

وفاء الشاذلي:"قيادات الحركة كانت تستعمل غرفة سوداء لإيداع الملفات المشبوهة، وطمس عدد من الحجج والأدلة، علاوة على إحداث جهاز أمن مواز"

ذكرت المحامية والناشطة السياسية التونسية وفاء الشاذلي، عن اكتشاف "ملفات سرية" وتجاوزات مالية في أرشيف البرلمان )من 2014 إلى 2021) الذي ترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأكدت أن فريقا من وزارتي الداخلية والدفاع توجه فجر،الأحد المنصرم، قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان، المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأجرى حصرا لجميع الوثائق بهدف تأمينها، وبعد ذلك تولت وحدات الأمن نقلها إلى ثكنة القرجاني، المختصة بمكافحة الإرهاب قصد التدقيق فيها، وجرد المعلومات المتوفرة بداخلها.

وأفادت الشاذلي، المقربة من السلطات التونسية، عن تقديم وزيرة العدل ليلى جفال، الثلاثاء المنصرم، ملفا إلى النيابة العامة بالقطب القضائي المالي، يتضمن تجاوزات مالية عن الفترة الممتدة من 2019 إلى غاية حل المجلس، عندما كان الغنوشي رئيسا للبرلمان، وأوضحت أن السلطات التونسية سمحت بإصدار الأوامر القضائية اللازمة المترتبة عن هذه التهم، وأكدت أن "قيادات الحركة كانت تستعمل غرفة سوداء لإيداع الملفات المشبوهة، وطمس عدد من الحجج والأدلة، علاوة على إحداث جهاز أمن مواز"، قالت إنه "ضالع في عدد من الملفات الإرهابية، وهو الاتهام الذي ظلت تنفيه الحركة، وتؤكد في المقابل أن عددا من الأحزاب السياسية تحصل بدورها على ملفات سرية، وتنشرها دون مساءلة قانونية للتأثير على سير بعض القضايا المشمولة بالبحث الأمني والقضائي".

وفي السياق يوجه عددا من قيادات حركة النهضة عدة تهم خطيرة، من بينها "التآمر على أمن الدولة الداخلي، ومحاولة تغيير هيئة الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والتحايل وغسل الأموال، وتلقي تمويلات مالية من الخارج بشكل مخالف للإجراءات القانونية". كما يقبع عدد من قيادات الحركة في السجون التونسية، من بينهم علي العريض رئيس الحكومة السابق، ونور الدين البحيري وزير العدل السابق، ومحمد بن سالم وزير الفلاحة السابق، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، من بينهم الحبيب اللوز، وعبد الفتاح التاغوتي المسؤول عن الإعلام في الحركة.