منظمة المهندسين الحركيين بالمغرب وجمعية المهندسين الإسرائيليين توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق

تبادل الطرفان للمعلومات بينهما وبين أعضائهما في المجالات العلمية والتكنولوجية، كذا تنمية المهارات وتعزيز القدرات، إضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة

أفادت منظمة المهندسين الحركيين (التابعى لزب الحركة الشعبية)في بيان، أنها وقعت، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة وتعاون معجمعية المهندسين الإسرائيليين، لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الهندسي، وتنص الإتفاقية على "تبادل الطرفان للمعلومات بينهما وبين أعضائهما في المجالات العلمية والتكنولوجية، كذا تنمية المهارات وتعزيز القدرات، إضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة كالندوات والمؤتمرات والملتقيات في كلتا الدولتين".

واشار البيان إلى أن مراسم التوقيع الرسمي كانت بحضور أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية وأعضاء المكتب التنفيذية لحركة المهندسين وأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين، والمهندسين المعماريين وحاملي الشهادات العليا في العلوم التقنية الإسرائيليين، وأشرف على توقيع الاتفاقية بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بمدينة الرباط، رئيس حركة المهندسين خليفي حميد، ورئيس جمعية المهندسين الإسرائيليين ساشا كوي ورئيس مجلس الإدارة إيهود مانيباس

ومن جهته أكد رئيس منظمة المهندسين الحركيين خليفي حميد، على "أهمية هذا التعاون للإسهام في تطوير المجال الهندسي على المستوى الوطني مشددا على أن تجديد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عبر الإعلان الثلاثي المشترك الموقع في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 كان خطوة حاسمة نحو حقبة جديدة في إنشاء علاقات دبلوماسية كاملة للتعاون بين بلدينا في العديد من المجالات.

وفي السياق عبر رئيس جمعية المهندسين الإسرائيليين، إيهود مانيباس، عن اعتزازه بكون المملكة المغربية تبقى البلد الثاني لعدد كبير من المهندسين الاسرائيليين، مؤكدا على أهمية اتفاقية التعاون والشراكة هاته، ومعبرا عن تفاؤله بالآفاق الواعدة التي ستفتح الباب أمام تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجال الهندسي المفيد للجمعيتين بصفة خاصة وللبلدين بصفة عامة.

أكد البيان على أن مذكرة التفاهم التي شملت الاتفاقية، تأتي تماشيا مع العهد الجديد الذي دشنه العاهل المغربي في العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وفي إطار تعزيز علاقات التشارك والتعاون لحركة المهندسين مع كل الهيئات والتنظيمات الهندسية الوطنية والدولية، تتضمن تعاونًا متبادلاً يهدف إلى تعزيز العلاقات والشراكة والتعاون الثنائي بين الجمعيتين وأعضائهما، لاسيما في مجالات تبادل الخبرات والمعارف والتجارب والاكتشافات والدراسات والبحث العلمي وتنمية المهارات وتعزيز القدرات وتبادل المعلومات وتنظيم الأنشطة المشتركة وإعداد برامج للتبادل في المجال الهندسي وفي كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.