الأمم المتحدة تجري تغييرا هاما في قيادة بعثة “المينورسو” في الصحراء

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "فخر الأحسن سيخلف الجنرال الباكستاني ضياء الرحمن، الذي سيكمل مهمته في نهاية مارس/آذار الجاري"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن تعين تعيين الجنرال البنغلاديشي فخر الأحسن، على رأس البعثة "المينورسو" بالصحراء، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "فخر الأحسن سيخلف الجنرال الباكستاني ضياء الرحمن، الذي سيكمل مهمته في نهاية مارس/آذار الجاري".

وشغل فخر الأحسن، الذي راكم خبرة على مدى أزيد من 34 عاما، منصب قائد أكاديمية بنغلاديش العسكرية، ومنصب مدير الاستعلامات العسكرية في قيادة أركان جيش بلاده، كما عمل ضمن بعثتين لحفظ السلام في كل من الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة التي تأسست بقرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) في 29 نيسان/أبريل 1991 تماشيا مع مقترحات التسوية المقبولة في 30 آب/أغسطس 1988 بواسطة المغرب وجبهة البوليستاريو، على اعداد الإستفتاء في الصحراء، وتجهز خطة التسوية كما إعتمدها مجلس الأمن، لفترة إنتقالية حيث يستفتى سكان الصحراء على الاستقلال أو الاندماج مع المغرب، ويتحمل المندوب الخاص للأمين العام وحده وبصفة حصرية مسئولية الأمور المتعلقة بالاستفتاء وكان عليه الاستعانة بمجموعة متكاملة من المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة المدنية لتأدية مهمته، وعرفت هذه المجموعة المعونة ببعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية.