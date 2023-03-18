الرئيس قيس سعيد يعين والي تونس وزيرا جديدا للداخلية

وجاء في مرسوم رئاسي مقتضب: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية"

قام الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، بتعيين والي تونس كمال الفقي وزيرا جديدا للداخلية بعد تقديم توفيق شرف الدين استقالته من المنصب، عازيا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي.

وجاء في مرسوم رئاسي مقتضب: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية"، وأضاف: "كما أصدر رئيس الجمهورية، اليوم، أمرًا يقضي بتسمية السيد كمال الفقي، وزيرا للداخلية."

ويعدّ وزير الداخلية الجديد كمال الفقي من أشد المؤيدين للرئيس قيس سعيد الذي عينه في منصب والي تونس أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكان الفقي هذا الشهر قد رفض الترخيص لجبهة الخلاص المعارضة بالاحتجاج، قائلا إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة، لكن وزارة الداخلية لم تتصد لهم وسمحت لهم بالوصول لشارع الحبيب بورقيبة للتظاهر.

وانتقد الفقي عدة مرات المعارضة قائلا إنها "بلا أخلاق" و"لا وزن لها".