المغرب : معطيات رسمية تؤكد عودة 274 مقاتلا ينتمون لـ”داعش” إلى البلاد

تشير المعطيات الجديدة التي أعلن عنها، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، في تدوة صحفية، إلى "وجود 1660 مقاتلا في التنظيمات"

أكدت السلطات المغربية، أمس الجمعة، عن عودة 274 مقاتلاً ينتمون لتنظيمات متطرفة في سورية والعراق، وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب أنه عالج 141 حالة منهم، وجرى تقديمهم للعدالة، في حين تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الباقي.

وتشير المعطيات الجديدة التي أعلن عنها، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، في تدوة صحفية، إلى "وجود 1660 مقاتلا في التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق، و291 امرأة و630 طفلا منهم أطفال ولدوا من أب غير مغربي، ويطرح مشكلا بالنسبة لجنسيتهم".

وقال حبوب الشرقاوي، أن "القانون يعاقب الالتحاق أو محاول الالتحاق سواء بشكل منفرد أو جماعي بتنظيم “داعش” أو أي تنظيم إرهابي آخر، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات"، مبرزا أن "عودة هؤلاء تتم وفق تنسيق أمني في إطار التعاون، إما بمذكرة بحث، أو مسطرة تسليم، أو أمر دولي بإلقاء القبض، أو أن يكون مضبوطا في أحد المساطر المرجعية، وبعد ذلك يقوم المكتب المركزي بإشعار النيابة العامة المختصة وتقديمه أمام العدالة".

وشدد حبوب الشرقاوي، على أن "عودة هؤلاء المقاتلين إلى المغرب يشكل تحديا أمنيا، خصوصا في ظل الإرهاب الإلكتروني"، مردفا أن "هناك أزيد 770 لازالوا عالقين بالمنطقة السورية العراقية، ويتوزعون بين 387 طفلا، و136 امرأة و251 مقاتلا"، مؤكدا أنه "من الناحية الأمنية هناك تتبع، ومن ناحية تدبير الملف فتتكلف به جهات رسمية أخرى".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، بوبكر سابيك، إن "عودة المقاتلين المغاربة ليس بالسهولة التي يتصورها البعض"، موضحا أن "منهم من شارك في عمليات قتالية، ومندورة للموت، ومنهم من يتقلب مناصب قيادية في تنظيمات إرهابية، ومنهم من هو أمير في شعبة، ومن كان قاضيا شرعيا، ومن يقاتل ضمن كتائب".

وأوضح بوبكر سابيك، أن "الأبحاث الأمنية، وجدت أن بعض المغاربة أعضاء في كتيبة الغواصين بتنظيم “داعش”، وهو ما اتضح خلال عملية تفكيك خلية “طماريس”، حيث كان أعضاؤها بصدد تنفيذ عمليات إرهابية تحت الماء تتعلق بالملاحة البحرية".

وأضاف بوبكر سابيك، أن "عودة هؤلاء المقاتلين لا تكون دائما طواعية بل هناك من يقوم بتزوير جواز السفر لدخول المملكة مسجلا اعتقال حالة بهذا الخصوص".