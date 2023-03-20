الرئيس الروسي يعلن إلغاء ديون مستحقة على دول أفريقية بأكثر من 20 مليار دولار

بوتين:"أفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق، وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة القارة السمراء"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر البرلماني الروسي الإفريقي، عن إلغاء ديون مستحقة على دول أفريقية بأكثر من 20 مليار دولار، وتابع قائلا: "روسيا ستزود الدول الإفريقية بالحبوب مجانًا في حال عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في مايو/أيار المقبل".

ووفقا لوكالة رويترز، قال بوتين "إذا لم يتم التوصل إلى تمديد اتفاق الحبوب خلال 60 يوما، مؤكدًا قبول تمديد اتفاق الحبوب إذا تم تنفيذه بالكامل"، وتابع أن "من أصل 820 سفينة غادرت موانئ أوكرانيا لم يصل لأفريقيا سوى 3 ملايين طن من الحبوب، موضحاً أن نحو 45 في المئة من إجمالي كمية الحبوب المصدرة من أوكرانيا وصلت إلى الدول الأوروبية و3 في المئة فقط إلى إفريقيا"

واشار بوتين إلى أن "أفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق، وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة القارة السمراء"، مشددا على أنه يُعطي أولوية للعلاقات مع الدول الأفريقية، حيث تسعى موسكو لإيجاد شراكات جديدة لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب النزاع في أوكرانيا،وتابع"أؤكد أن بلادنا لطالما أعطت أولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل القيام بذلك".