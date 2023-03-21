تشاد: السجن مدى الحياة لأكثر من 400 متمرد على خلفية مقتل الرئيس السابق

وأشار إلى "تبرئة 24 شخصًا" في نهاية هذه المحاكمة التي بدأت قبل أكثر من شهر.

حُكم على أكثر من 400 متمرد، اليوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة في تشاد، لا سيّما بتهمة "الاعتداء على حياة" الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو الذي قُتل على جبهة القتال في العام 2021 خلال هجوم للمتمردين، حسبما قالت النيابة العامة.

وقال المدعي العام في نجامينا محمد الحاج أبا نانا "حُكم على أكثر من 400 شخص" بالسجن مدى الحياة "لارتكابهم أعمالا إرهابية وارتزاق وتجنيد أطفال في الجيش والاعتداء على حياة رئيس الدولة"، بدون أن يقدّم عددًا دقيقا للمحكوم عليهم.

وأشار إلى "تبرئة 24 شخصًا" في نهاية هذه المحاكمة التي بدأت قبل أكثر من شهر.

وعقدت جلسات المحكمة الجنائية في نجامينا في شكل مغلق في محيط سجن كليسوم، على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة، في بلد اتُهم مرارًا بإجراء محاكمات جماعية.

وشنّت جبهة التغيير والوفاق في تشاد (فاكت) في نيسان/ابريل 2021، هجومًا من قواعدها الخلفية في ليبيا، يوم الانتخابات الرئاسية التي كان من المؤكد أن الرئيس السابق الذي ترأس البلاد طوال 30 عاما، سيفوز بها.