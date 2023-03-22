الرئيس الجزائري: "إسبانيا انحازت للمغرب في ملف الصحراء والعلاقة بين الرابط وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا رد فعل"

تبون:"نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية موقفا فرديا من حكومة سانشيز، إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة، وموقفنا جاء رد فعل"وتابع "نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية موقفا فرديا من حكومة سانشيز، إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها".

جاءت تصريحات عبد المجيد تبون خلال مقابلة له مع قناة "الجزيرة" القطرية، موضحا أن "المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين".

وكان مجلس الأمن الأعلى الجزائري قد أعلن، في بيان، شهر سبتمبر/ابيلول من عام 2021 أنه قرر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم” واشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل “استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي”، وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمةً الرباط بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع خصص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية”، وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قرار بلاده قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، موضحا أن القنصليات ستستمر في مباشرة عملها التقليدي دون أن تتجاوز حدودها.

ووجه لعمامرة انتقادات للرباط، متهما إياها بـ"استهداف أمن الجزائر" من خلال "أعمال عدائية"في المقابل أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر، معتبرا أنه "غير مبرر"، ومشددا على أن الاتهامات غير صحيحة.

ومن جهته كان العاهل المغربي، قد دعا في أكثر من مناسبة الجزائر إلى "بناء علاقة ثنائية أساسها الثقة وحسن الجوار، لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات ليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبولة من العديد من الدول".وتابع خلال خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب في شهر أغسطس/آب المنصرم: "أؤكد لأشقائنا أن الشر والمشاكل لن تأتيكم من المغرب، لأن ما يمسكم يمسنا وما يضركم يضرنا.. أمن وطمأنينة الجزائر من أمن وطمأنينة المغرب.. ما يمس المغرب يمس الجزائر".

وفي السياق سبق للمغرب أن قطع علاقاته مع الجزائر عام 1976 بعد اعتراف الجزائر بقيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" ولم تُستأنف العلاقات إلا في عام 1988 بعد وساطة سعودية.

والنزاع في الصحراء الغربية سبب رئيسي في توتر علاقات الجارين منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم الذي يعتبره المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحه حكماً ذاتياً تحت سيادته.