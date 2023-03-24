الرئيس الجزائري: "نطالب فقط بإجراء الاستفتاء في الصحراء وفتح عدة دول قنصليات لها بمدينتي الداخلة والعيون لن تؤثر على مسار النزاع "

تبون:"فتح عدة دول قنصليات لها بمدينتي الداخلة والعيون بالصحراء لن تؤثر على مسار النزاع بالأمم المتحدة"، مضيفا أن “الجزائر تطالب فقط بإجراء الاستفتاء في الصحراء”

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "فتح عدة دول قنصليات لها بمدينتي الداخلة والعيون بالصحراء لن تؤثر على مسار النزاع بالأمم المتحدة"، مضيفا أن “الجزائر تطالب فقط بإجراء الاستفتاء في الصحراء”.

جاء ذلك في مقابلة له مع قناة "الجزيرة" القطرية، اشار تبون إلى أنه يأسف لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين، وتابع "إسبانيا انحازت في ملف الصحراء المغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها" وأردف: ” نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء موقفا فرديا من حكومة سانشيز.. الحكومة الإسبانية الحالية تناست أنها القوة المستعمرة السابقة للصحراء الغربية ومسؤوليتها قائمة”، حسب تعبيره.

وفي سياق آخر قال تبون، إن العلاقات الجزائرية الإيطالية إستراتيجية وتاريخية ومتينة جدا وتمتد من أيام الثورة، اتفاقية الطاقة مع إيطاليا تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين ونسعى لتنفيذها بالتعاون مع أوروبا. وأشار إلى أن “العلاقات مع فرنسا متذبذبة وأن السفير الجزائري سيعود قريبا إلى باريس”.