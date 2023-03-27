خاص لـ i24NEWS: الانتهاء من اشغال بناء متحف الثقافة اليهودية في مدينة فاس بالمغرب وقريبا سيفتح ابوابه لعموم الزوار

متحف الثقافة اليهودية بمدينة فاس يعد تحفة فريدة من نوعها في إفريقيا والعالم العربي، وأنه سيحظى باهتمام واسع من طرف يهود العالم والمهتمين بثقافة يهود المغرب

انتهت اشغال بناء متحف الثقافة اليهودية بحي الملاح في مدينة فاس بالمغرب، على مساخة تقدر بـ 1200 متر مربع ضمنها الحديثة المجاورة، وقريبا سفتح ابوابه للزوار والساكنة عموم الناس، وقال عضو الطائفة اليهودية بفاس والخبير في التراث المعماري اليهودي هنري كوهن، إنه "روعي في تهيئة وبناء متحف الثقافة اليهودية الطابع المعماري اليهودي المغربي، مشيرا إلى أن أن البناية الأصلية للمتحف، المتميزة بشرفاتها المطلة على الخارج، كانت في الأصل مستوصفا وروضا للأطفال في عهد تواجد الطائفة اليهودية بحي الملاح بمدينة فاس".

وأوضح كوهن، الذي واكب عن قرب إنجاز هذا المشروع، (الذي انطلق نهاية عام 2020 وأنجزت اشغال البناء بتنسيق مع الطائفة اليهودية ومؤسسة متاحف المغرب، بتكلفة مالية حوالي 10 ملايين درهم) على أن "متحف الثقافة اليهودية بمدينة فاس يعد تحفة فريدة من نوعها في إفريقيا والعالم العربي، وأنه سيحظى باهتمام واسع من طرف يهود العالم والمهتمين بثقافة يهود المغرب"

واشار كوهين إلى أن "معروضات المتحف، ستتكون من تحف ووثائق ومتعلقات، ستتعزز بقطع أثرية بحوزة أحد اليهود المغاربة المنحدرين من مدينة فاس، وصاحب متحف يهودي ببلجيكا بول داهان، كما سيتم إثراءه بمتعلقات جمعها الحارس السابق للمقبرة الإسرائيلية بفاس إدمون كباي، وأخرى عبارة عن مساهمات فردية ليهود مغاربة من مدينة فاس وخارجها".

Saad Elkadiri / i24NEWS متحف الثقافة اليهودية بحي الملاح في مدينة فاس بالمغرب

وأكد هنري كوهن، الذي واكب مشروع إنجاز متحف الثقافة اليهودية، إلى أن إطلالة هذا الأخير على المقبرة الإسرائيلية بفاس، التي وصفها بأجمل مقبرة يهودية بالمغرب، ستمكن الزوار من التنقل بسهولة بين المعلمتين عبر بوابة تتوسط السياج الفاصل بينهما؛ وتابع بأنه تمت الإشارة على واجهة البناية إلى اسم المتحف باللغات العربية والأمازيغية والعبرية، مؤكدا أن تثبيت النجمة السداسية والشمعدان في مكان بارز، وتجهيز المتحف بمقصف لضمان راحة الزوار، زادا من جماليته وروعته.

ويندرج إنجاز هذا المشروع في إطار تفعيل برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لفاس الذي تشرف عليه وكالة تنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس. ويروم البرنامج الحفاظ على الطابع المعماري للمدينة العتيقة لفاس والعناية بتراثها الثقافي والروحي، بما في ذلك الإرث اليهودي كمكون من مكونات الهوية المغربية.