مسؤول سابق في البوليساريو لـ i24NEWS: "حركة صحراويون من اجل السلام" تشكل مخرجا سليما لنزاع الصحراء

مقاربة حركة صحراويون من أجل السلام تتمثل، في خطة معقولة، وانها وجدت صدها لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتلافي "تصادم الدولتين الجزائر والمغرب".

قال المسؤول الكبير السابق في جبهة البوليساريو الحاج أحمد بركالا في مقابلة له في برناج" المغرب" باللغة الفرنسية لـ i24NEWS، إنه قرر قطع علاقاته مع الجبهة بعدما تم اتهامه بـ"الخيانة العظمى"وتابع إن "حركة صحراويون من أجل السلام" جاءت كضرورة لمعالجة كوراث 1973 للبحث عن حل السلمي "يخرجهم من الورطة" وأوضح، ان مقاربة حركته تتمثل، في خطة معقولة، وانها وجدت صدها لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتلافي "تصادم الدولتين الجزائر والمغرب".

في عام 2020 ، أسس االحاج أحمد بركالا "حركة صحراويون من اجل السلام"، والتي تقدم "مخرجًا سلميًا للنزاع المفتعل، بعد أن شن حملة مع جبهة البوليساريو لمدة 50 عامًا، في "عملية تحرير لم تخدم في النهاية أي غرض والتي لا نرى فيها حلًا لمشكلة الصحراء، حيث يعيش سكان تندوف في ظروف يرثى لها، فقد اعتبرنا من الضروري تحديد نقطة التحول. في هذه المسيرة الطويلة، تحركنا نحو حل سلمي، وقبل كل شيء حل ينطوي على مخرج مشرف لا رابح ولا خاسر، أعتقد أنه خيار أفضل من البقاء في طريق مسدود كنا فيه منذ 50 عامًا والذي لم يبرح مكانه".

ويؤكد الحاج أحمد بركالا موقفه الإيجابي من خطة الحكم الذاتي التي يطالب بها المغرب ويتعبرها "كأساس للنقاش"، رغم أنه لم يتخل عن القومية الصحراوية، وتابع"يتعلق الأمر بشكل أساسي باستخدام الفطرة السليمة، وبدلاً من ملاحقة الأحلام الكاذبة، وضع قدميك على الأرض لإيجاد حل. يمكن تسوية الحروب بالهزيمة أو من خلال حل تفاوضي، ونعتقد أنه من الأفضل بكثير للصحراويين السعي إلى حل وسط. هذا ما فعلته بطريقة ما الحركة الصحراوية"

وأشار بركالا إلى أنه" يجب إدخال الديمقراطية في المجتمع الصحراوي في تندوف ونظام التعددية الحزبية، في مواجهة الحزب الواحد الذي أدار أمور ومصائر سكان تندوف على مدى 50 عامًا، نعتقد أن الوقت قد حان لفتح طرق أخرى طالما لا يزال هناك اهتمام من المجتمع الدولي، وأنه من الممكن إيجاد مخرج أو حل بضمانات دولية"

بالنسبة للحاج أحمد بركالا، فإن "القومية الأكثر اعتدالًا وواقعية يمكن أن تؤدي إلى اتفاق مع المغرب" وتابع "نحن مضطرون للعيش مع المملكة المغربية وهذا ما يملي علينا الحذر والحس السليم، هذا لا يعني التخلي عن أي شيء، ستسعى الشعوب دائمًا إلى تحقيق أهداف أعلى، وأعتقد أنها جزء من الطبيعة البشرية. لكن الشيء المهم هو إيجاد الاستجابة المناسبة في وقت محدد. من الواضح أن هذا ينطوي على تنازلات، بما في ذلك من المغرب، التي لا علاقة لنا بها حاليًا. من الواضح أننا كنا موجودين منذ عامين فقط ... لكن حركتنا رسخت نفسها بقوة على الأرض. نعتقد أنها اجتذبت الرأي العام بأغلبية السكان الصحراويين وننتظر الشروط التي يجب أن يتم الوفاء بها حتى يكون الحوار ممكنًا مع ملك المغرب، أو لإدراج الحركة ومطالبها في العملية. السياسة التي تديرها أو تديرها الأمم المتحدة حاليًا ".

ويعتقد الحاج أحمد بركالا أن "الحركة الصحراوية من أجل السلام" ستكون قادرة على كسب تأييد السكان،"نحن نقترح حلاً معقولاً، وهو حل لا ينطوي على خسارة في الأرواح، ولا ينطوي على تضحيات كبيرة من أجل السكان الصحراويين، ونعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل، من المعقول خلق الظروف التي يمكن في ظلها للسكان الصحراويين إعادة تجميع صفوفهم ووضع حد للنفي والشتات. يجب أن تكون قادرة على التمتع بالحرية التي يمكن أن يمنحها اتفاق مع المملكة المغربية لهم ، ومواردها الطبيعية ، وترك الأمر للأجيال القادمة لتقرير المستقبل ".

وأضاف بركالا، ان تغييرات مفروضة على البوليساريو، من فقدان الزعيم محمد ولد عبد العزيز، فتح باب التبادل على السلطة الصدمة المعنوية، حيث كان هناك اجماع على القائد الحالي، لكن كان من المنتظر ان يقود مرحلة انتقالية تنتهي في وقت معين.وأوضح، ان مجموعة من الأطر والكوادر، والعسكريين اجتمعو على فكرة سديدة، وهي تأسيس حركة الصحراويين من اجل السلام للخروج من هذا المأزق.