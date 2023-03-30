عناصر مسلحة من البوليساريو تمنع بعثة "المينورسو" من الوصول إلى مواقعها شرق الجدار الرملي المغربي

"لم يتمكن جنود حفظ السلام من إنجاز مهمتهم. منعت عناصر مسلحة من البوليساريو وصولهم إلى المنطقة، وكان عليهم العودة"،

منعت عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو قافلة من سيارات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "المينورسو"، من الوصول إلى موقع البعثة الواقعة شرق الجدار الرملي المغربي، كانت قد غادرت بداية الأسبوع المنصرم مدينة السمارة، واضطروا إلى العودة.

وقال مصدر في تصريح لموقع "يابلادي" الإخباري المغربي "لم يتمكن جنود حفظ السلام من إنجاز مهمتهم. منعت عناصر مسلحة من البوليساريو وصولهم إلى المنطقة، وكان عليهم العودة"، وأضاف أن المينورسو أعدت تقريرا عن هذه الواقعة من أجل تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وكان المغرب قد هدد على لسان سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بأنه قد يضطر الى استعادة السيطرة على الأراضي الواقعة شرق الجدار الدفاعي في الصحراء، في حال استمرت جبهة البوليساريو في فرض العراقيل على بعض مواقع بعثة المينورسو.

ودفع هذا الحادث الولايات المتحدة للتدخل، فبعد اجتماع 23 مارس/آذار الجاري بين الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، تغير الوضع، وأعطت جبهة البوليساريو الضوء الأخضر للبعثة من أجل الوصول إلى مواقعها خلف الجدار.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد قال إن مبعوث الأمين العام الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا، يعتزم تنظيم "مشاورات ثنائية غير رسمية" الأسبوع الوشيك مع أطراف النزاع في الصحراء، استعدادا لمثوله أمام مجلس الأمن في أبريل/نيسان الوشيك، وفقا لمقررات قرار مجلس الأمن 2654، وشدد على أن "الغرض من المشاورات الثنائية غير الرسمية هو مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية؛ تعميق فحص المواقف، ومواصلة البحث عن صيغ مقبولة للطرفين لدفع العملية السياسية قدما".