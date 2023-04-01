السودان: تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي بسبب "خلافات عسكرية"

أدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول تفاصيل دمج الأخير في الجيش إلى تأخير التوقيع على الاتفاق النهائي

أكدت أطراف التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين في السودان، تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً، اليوم السبت، وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي، إن "الاتفاق النهائي تعذر التوقيع عليه في ميقاته بسبب عدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة".

وأدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول تفاصيل دمج الأخير في الجيش إلى تأخير التوقيع على الاتفاق النهائي، إذ يتمسك الجيش بفترة لا تزيد عن 3 سنوات لإكمال دمج "الدعم السريع"، فيما يصر الأخير على مدة لا تقل عن 7 سنوات.

وفشلت محاولات قامت بها اللجنة الرباعية المكونة من سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والسعودية والإمارات في التقريب بين وجهات نظر الجانبين.

وأوضح خالد عمر يوسف، أن "سيعقد اجتماعاً بالقصر الرئاسي، اليوم السبت، ويضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي".

وأشار خالد عمر يوسف، إلى أن "الأطراف ستواصل في انخراطها في مناقشات جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لإتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته".