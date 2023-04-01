المغرب : شـركة إسرائيلية تفتتحُ فندقا ضخما في مدينة الداخلة بالصحراء

وأكدت المؤسسة الإسرائيلية أن فندقها بمدينة الداخلة سيفتتح أبوابه أمام الزوار خلال الشهر المقبل، وأنها اختارت المدينة نظرا لموقعها المتميز

أعلنت سلسلة الفنادق الإسرائيلي "Selina" التي تملك أكثر من 120 وحدة فندقية عبر العالم، عن تعزيز تموضعها في المغرب، بعد نجاح تجربتها في مراكش، وذلك بافتتاح مؤسستها الفندقية الثانية الشهر المقبل و التي اختارت لها مدينة الداخلة بالصحراء باعتبارها أحد الوجهات الأكثر جدبا لعشاق السياحة البحرية والبيئية بالمملكة.

وأكدت المؤسسة الإسرائيلية أن فندقها بمدينة الداخلة سيفتتح أبوابه أمام الزوار خلال الشهر المقبل، وأنها اختارت المدينة نظرا لموقعها المتميز بين المحيط الأطلسي والصحراء، في منطقة تشتهر برياضة ركوب الأمواج كما أنها مثالية لأولئك الذين يبحثون عن رحلات الاستجمام على الكثبان الرملية، حسب موقع السفير المغربي.

وتضع المجموعة التي تأسست في عام 2014 من قبل رجلي أعمال إسرائيليين، نفسها كسلسلة فنادق تزاوج بين العمل والترفيه، وتستقطب المسافرين من جيل الألفية، المعروفين ب “الرحل الرقميين” أي الأشخاص كثيري التنقل والقادرين على العمل عن بعد في أي وجهة من اختيارهم.

وتقدم فنادق هذه السلسلة مجموعة واسعة من خيارات الإقامة للرحل الرقميين، جنب إلى جنب مع مساحات العمل المشتركة والفضاءات الاجتماعية والأنشطة الجماعية.