روسيا تحدد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 19 أبريل الجاري من أجل مناقشة نزاع الصحراء

حددت روسيا يوم 19 أبريل، موعدا لعقد جلسة من أجل مناقشة نزاع الصحراء، وسيتم خلال الجلسة تقديم إيجاز من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة

نشرت السفارة الروسية لدى الامم المتحدة، البرنامج المؤقت لمجلس الأمن لشهر أبريل/نيسان الجاري الجاري، وحددت فيه يوم 19 منه، موعدا لعقد جلسة من أجل مناقشة نزاع الصحراء، وسيتم خلال الجلسة تقديم إيجاز من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي أطلق الأسبوع المنصرم، "مشاورات ثنائية وغير رسمية" مع جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، بما فيها الجزائر.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، الروسي ألكسندر إيفانكو، بإبلاغ أعضاء مجلس الأمن ، في 19 أبريل/نيسان الجاري، بالمشاكل التي يواجهها أفراد البعثة في ممارسة مهمتهم.، حيث أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، محادثات هاتفية يوم 14 مارس مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد قال إن مبعوث الأمين العام الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا، يعتزم تنظيم "مشاورات ثنائية غير رسمية" الأسبوع الوشيك مع أطراف النزاع في الصحراء، استعدادا لمثوله أمام مجلس الأمن في أبريل/نيسان الوشيك، وفقا لمقررات قرار مجلس الأمن 2654، وشدد على أن "الغرض من المشاورات الثنائية غير الرسمية هو مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية؛ تعميق فحص المواقف، ومواصلة البحث عن صيغ مقبولة للطرفين لدفع العملية السياسية قدما".

واشار دوجاريك إلى أن "دي ميستورا دعا إلى نيويورك، ممثلي المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، وكذلك أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وهم فرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى المشاورات الثنائية غير الرسمية معه، قبل تقديم إحاطته الإعلامية نصف السنوية إلى مجلس الأمن".

وكانت عناصر من جبهة البوليساريو، قد منعت منذ حوالي عشرة أيام، قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء (المينورسو) من الوصول إلى مواقع الفريق الواقعة شرق الجدار الرملي المغربي، كانت قد غادرت بداية الأسبوع المنصرم مدينة السمارة، واضطروا إلى العودة.