جنوب إفريقيا: طيار يعثر على أفعى كوبرا تحت مقعده وتتسبب في هبوط اضطراري للطائرة

الكبرا التي عثر عليها يمكن للدغة من الأفعى المعروفة باسم "كوبرا رأس الرجاء" أن تميت ضحيتها في غضون 30 دقيقة فقط.

قال الطيار الجنوب أفريقي، رودولف إراسموس، إنه عثر على أفعى كوبرا تختبئ تحت مقعد الطيار في قمرة القيادة" وتابع "للأمانة، بدوتُ وكأن عقلي لم يكن يسجّل ما يجري من حولي .. لقد كانت لحظة من الرعب" وأضاف الطيار أنه في بادئ الأمر ظن الشيء ذا الملمس البارد على ظهره زجاجة مياه "شعرت بشيء بارد يزحف على قميصي"، يمكن للدغة من الأفعى المعروفة باسم "كوبرا رأس الرجاء" أن تميت ضحيتها في غضون 30 دقيقة فقط.

واضطر الطيار إلى القيام بهبوط اضطراري بعد اكتشاف كوبرا شديد السمية أسفل مقعده، وكانت الطائرة الخفيفة تقل أربعة من الركاب في طريقها إلى العاصمة بريتوريا قادمة من مدينة بلومفونتين، عندما شعر "بشيء بارد" ينزلق أسفل ظهره، ليفاجأ بكوبرا بيضاء ضخمة تختبئ أسفل مقعده.وقال لوكالة "أسوشيتد برس": "بدا الأمر وكأن عقلي غير مستوعب لما يجري".

ولم يملك الطيار سوى أن يخبر الركاب بما رأى، وقال معبرا عن دهشتهم: "كانت هناك لحظة صمت ممزوجة بذهول. ظل الجميع هادئين، وخاصة الطيار".

اتصل إيراسموس ببرج مراقبة الحركة الجوية للحصول على إذن بهبوط اضطراري في بلدة ويلكوم بوسط جنوب إفريقيا. وكان لا يزال يتعين عليه الطيران لمدة 10 إلى 15 دقيقة أخرى للوصول إلى وجهته والهبوط بالطائرة والثعبان بجانب قدميه.وأضاف "ظللت أنظر إلى الأسفل لأتبين مكانه. كانت سعيدة باختبائها تحت المقعد. لا أخاف الثعابين كثيرا لكنني عادة لا أقترب منها".

وتلقى بريان إمينيس، الذي يعمل في محطة راديو ويلكوم غولد إف إم، وهو خبير طيران أيضا، مكالمة هاتفية لمعرفة ما إذا كان بإمكانه المساعدة، واتصل بإدارة الإطفاء والإنقاذ، التي أرسلت مسعفين للطوارئ وخبيرا في التعامل مع الثعابين لاستقبال الطائرة في المطار. وكان إيمينيس في البداية في مكان الحادث ورأى الجميع ينزلون، "في حالة اضطراب واضحة" لكن كل شيء انتهى بشكل جيد بفضل إيراسموس.

وفي السياق قام خبير الثعابين يوهان دي كليرك، وفريق من مهندسي الطيران، بتفتيش الطائرة على مدار يومين لكنهم لم يعثروا على الكوبرا بحلول يوم الأربعاء ولم يكونوا متأكدين مما إذا كانت قد تسللت بدون أن يلاحظها أحد أم لا.