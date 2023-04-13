منصف المرزوقي للرئيس الجزائري: "من نصبّك وليا على تونس، تونس دولة موجودة حتى قبل الدولة الجزائرية"

المرزوقي:"قرر النظام الحاكم في الجزائر إخماد الثورة في تونس، ولا مجال أن تقوم الديمقراطية في البلاد، وكان واضحا بالنسبة لهم أن عدوى الثورة قريبة منهم"

هاجم الرئيس التونسي الاسبق، منصف المرزوقي، في حوار صحافي، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عندما قال في حواره مع قناة "الجزيرة"إنه "لن يترك الدولة التونسية تنهار"وقال المرزوقي “من نصبّك وليا على تونس، تونس دولة موجودة حتى قبل الدولة الجزائرية، ولها أسسها وشبعها الذي يحميها، وأنت من أدخلك في الموضوع”وتابع" تبون يريد استمرار الديكتاتورية في تونس، كي لا تسقط الديكتاتورية في الجزائر".

وبحسب حديث المرزوقي، "قرر النظام الحاكم في الجزائر إخماد الثورة في تونس، ولا مجال أن تقوم الديمقراطية في البلاد، وكان واضحا بالنسبة لهم أن عدوى الثورة قريبة منهم، وهو ما تحقق عندما خرج الجزائريون بالآلاف لإسقاط الديكتاتورية"، وأكد المرزوقي أنه "ليس بمقدور النظام الجزائري الحاكم حماية الديكتاتورية في تونس،سنقسطها نحن التوانسة ولا يستطيع أحد إسقاطها لا أنتم ولا غيركم"

واعتبر منصف المرزوقي أن "مصيبة النظام الجزائري تمكن في سعيه دائما وأبدا للتدخل في الشؤون التونسي" وتابع "نحن لم نتدخل قط في الشأن الداخلي الجزائري، لكنه يتدخل في شؤوننا بشكل فجّ وباستمرار" واضاف المرزوقي"لم يعد سرا ما يضمره النظام الجزائري تجاه النموذج التونسي ما بعد الثورة" وقال“إنهم يحاربوننا بكل الوسائل، ووضع العراقيل كي لا تنجح الديمقراطية التونسية ويعلم الله على ما أبنته لهم من حسن نوايا في علاقات جيدة محترمة”.