حزب العمال الاشتراكي الإسباني يقرر منع رفع أعلام جبهة البوليساريو في التجمعات الإنتخابية

كلفت البوليساريو شبانا إسبان باستجواب رئيس الحكومة بشأن قضية الصحراء، وقاموا أيضا بتوجيه إهانات شخصية إلى سانشيز وقالوا"كم دفع لك المغرب"

عندما كان رئيس الحكومة الأإسبانية بيدرو سلتشيز يلقي كلمة في بورغوس لعرض برنامج حزبه لانتخابات 28 مايو/ايار الوشيك، بدأ رجل يلوح بعلم جبهو البوليساريو،وقاطع بيدرو سانشيز مداخلته في انتظار طرد رجال الأمن هذا الشخص من مكان الاجتماع، وعلى إثر الحادث قرر حزب العمال الاشتراكي الإسباني عدم التسامح مع وجود أنصار البوليساريو في تجمعاتهم الانتخابية، هذا ما حدث، يوم الأربعاء 12 أبريل في بورغوس.

وحاولت جبهة البوليساريو إفساد الاجتماعات الانتخابية التي يرأسها بيدرو سانشيز، استعدادا لانتخابات 28 مايو/ايار الوشيك، وذلك بتكليفها شبانا إسبان باستجواب رئيس الحكومة بشأن قضية الصحراء، وقاموا أيضا بتوجيه إهانات شخصية إلى سانشيز. وهو ما وقع يوم 10 أبريل/تيسان الجاري في سيغوفيا، حيث قاطعوا خطاب رئيس الحكومة ليسألوه "كم دفع له المغرب"، قبل أن يغادروا الاجتماع.

ومن جهتها استنكرت صحيفة تابعة للبوليساريو، تصفيق الاشتراكيين، بعد طرد الرجل المذكور.

جدير بالذكر أنقضية الصحراء ليست مدرجة في أولويات الأحزاب الإسبانية التي تشارك في الانتخابات البلدية والإقليمية المقررة ليوم 28 مايو/ايار الوشيك، حتى داخل الأحزاب المعروفة بقربها من البوليساريو.