اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان

قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بمهاجمة إحدى قواعدها في الخرطوم

أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، اليوم السبت، تطويق القوات المسلحة السودانية مقراً لها في أرض المعسكرات سوبا في الخرطوم، مستهدفة إياه بأسلحة ثقيلة وخفيفة، وذلك مع تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الجانبين.

وقالت القوات في بيان لها، إنها فوجئت صباح اليوم السبت "بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا، بالخرطوم وتضرب حصاراً على القوات المتواجدة هناك، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة"، مشيرة إلى أنها "أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية، ومجموعة الوساطة ممثلة في كلّ من مالك عقار ومني اركو مناوي وجبريل إبراهيم، وأطلعتهم على الأمر".

ودعت الشعب السوداني، والرأي العام الدولي والإقليمي، إلى إدانة هذا المسلك الجبان، والتماسك في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.

وأصدر الجيش السوداني اليوم السبت بيانا عاجلا إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم بين قواته وقوات الدعم السريع. واتهم الجيش قوات الدعم بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وأضاف: "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان.. والاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.