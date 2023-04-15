آخر تطورات الأحداث في السودان: مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

ردود الفعل الدولية على أحداث السودان

غرّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، معلقا على الأحداث في السودان، وكتب على "تويتر":"قلق للغاية بشأن التقارير عن تصاعد العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وأضاف أن الخارجية الأميركية على تواصل مع فريق السفارة في الخرطوم، داعيا كل الأطراف إلى وقف العنف فورا وتجنب مزيد من التصعيد.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه: "تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".

وطالبت الخارجية المصرية كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

بدورها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

دعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة.

حثت على توحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه.