آخر تطورات الأحداث في السودان: مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع
أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، تطويق القوات المسلحة السودانية مقراً لها في أرض المعسكرات سوبا في الخرطوم، مستهدفة إياه بأسلحة ثقيلة وخفيفة
تأخذ الأحداث في السودان منحى تصاعدي، حيث اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت السفارتان الأميركية والروسية، وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة.
أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، تطويق القوات المسلحة السودانية مقراً لها في أرض المعسكرات سوبا في الخرطوم، مستهدفة إياه بأسلحة ثقيلة وخفيفة، وذلك مع تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الجانبين.
ردود الفعل الدولية على أحداث السودان
غرّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، معلقا على الأحداث في السودان، وكتب على "تويتر":"قلق للغاية بشأن التقارير عن تصاعد العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".
وأضاف أن الخارجية الأميركية على تواصل مع فريق السفارة في الخرطوم، داعيا كل الأطراف إلى وقف العنف فورا وتجنب مزيد من التصعيد.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه: "تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".
وطالبت الخارجية المصرية كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.
بدورها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
دعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة.
حثت على توحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه.
كشفت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أول حصيلة للقتلى المدنيين في الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وقالت إن "ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين قُتلوا حتى الآن في الاشتباكات الجارية".
دبابات تنتشر بكثافة في شوارع العاصمة الخرطوم
نقابة الأطباء: ثلاثة قتلى مدنيين في معارك السودان بينهم اثنان في الخرطوم
االناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: قوات بمعسكرات الدعم السريع في بعض الولايات مثال القضارف، كسلا، همشكوريب وبعض قواعدهم بالعاصمة سلمو أنفسهم و اسلحتهم للقوات المسلحة .
المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية يقول قوات الدعم السريع موجودة بكثافة عند مقر التلفزيون الرسمي
أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على المطار وقاعدة مروي الجوية.