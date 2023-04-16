السودان: الاقتتال على السلطة بين المتنافسين العسكريين يغرق البلد الإفريقي بالفوضى

أعرب بعض السكان عن خشيتهم من نفاد الماء والطعام في المنازل فضلا عن الأدوية لا سيما في ضوء فرض حظر التجول بسبب انعدام الأمن في الشوارع.

شن الجيش السوداني الأحد ضربات جوية على قاعدة قوات الرد السريع شبه العسكرية المنافسة قرب العاصمة في محاولة لإعادة السيطرة على البلاد بعد اندلاع صراع على السلطة أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل 56 مدنيا وعشرات المقاتلين، وفق رويترز.

الاشتباكات التي اندلعت يوم السبت بين وحدات الجيش الموالية للواء عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب الزعيم محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، هي الأولى من نوعها منذ أن تضافرت جهودهما للإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير عام 2019.

قال شهود عيان في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الجيش قصف في نهاية يوم من القتال العنيف قاعدة تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية التابعة للحكومة في مدينة أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم.

زعم كل من الجيش وقوات الدعم السريع أنهما يسيطران على مطار السودان ومنشآت رئيسية أخرى في الخرطوم، حيث احتدم القتال بين عشية وضحاها.

في الساعات الأولى من صباح الأحد، أفاد السكان بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات من المدفعية الثقيلة خلال الليل. وبثت قناة العربية لقطات تظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان فوق بعض أحياء الخرطوم.

وأعرب بعض السكان عن خشيتهم من نفاد الماء والطعام في المنازل فضلا عن الأدوية لا سيما في ضوء فرض حظر التجول بسبب انعدام الأمن في الشوارع.

وقالت إحدى السودانيات "هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والجميع يكذب. وأضافت "لا نعرف متى سينتهي هذا وكيف سينتهي".

وقالت تغريد عابدين ، وهي مهندسة معمارية تعيش في الخرطوم، إن الكهرباء انقطعت وأن الناس يحاولون الحفاظ على بطاريات الهواتف. وقالت "يمكننا سماع ضربات جوية وقصف وإطلاق نار".

قالت نقابات الأطباء إنه كان من الصعب على الأطباء والمرضى الوصول من وإلى المستشفيات ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لتوفير ممر آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض فوق المدينة، ويبدو أن واحدة على الأقل تطلق صاروخا.

ويتنافس الجيش وقوات الدعم السريع، التي يقول الخبراء إن قوامها 100 ألف جندي، على السلطة فيما تتفاوض الفصائل السياسية على تشكيل حكومة انتقالية بعد انقلاب عسكري في 2021.