الخارجية الإسرائيلية: "نتابع بقلق الاحداث في السودان ونطالب كل الأطراف في بالامتناع عن العنف"

الخارجيبة الإسرائيلية:"نطالب كل الأطراف في السودان بالامتناع عن العنف، وندعو للعودة إلى مسار المصالحة في البلاد من أجل إنهاء عملية الانتقال السلمي للسلطة"

قالت وزارة الخاؤجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الإثنين،"نتابع بقلق الأحداث في السودان ونطالب كل الأطراف في السودان بالامتناع عن العنف، وندعو للعودة إلى مسار المصالحة في البلاد من أجل إنهاء عملية الانتقال السلمي للسلطة".

ولليوم الثالث على التوالي استمرار القتال الدائر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، اسفر عن مقتل نحو مئة مدني وأكثر من 365 جريحا حيث يتواصل سماع إطلاق النار ودوي الانفجارات في الخرطوم، في ما أعلنت نقابة أطباء السودان المستقلة والمؤيدة للديموقراطية، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقلّ عن 97 مدنيا، سقط 56 منهم السبت و41 الأحد المنصرمين، ونصف القتلى تقريبا في العاصمة السودانية.

وتم اخلاء مستشفيين على الأقل في الخرطوم "فيما اخترق الرصاص والقذائف جدرانهما"، بحسب ما أعلن أطباء قالوا إنه لم تعد لديهم أكياس دم ولا مستلزمات طبية لعلاج المصابين، وتتواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في البلاد، فيما تدخّل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقار لقوات الدعم السريع، القوة التي كانت معروفة بـ"الجنجويد" في عهد عمر البشير، وقاتلت الى جانب قواته في إقليم درافور، قبل أن تتحوّل الى قوة رديفة للجيش بعد الإطاحة بالبشير وتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين لوقت قصير.