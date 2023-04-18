مستشار حمديتي لـi24NEWS: "نتحقق من إمكانية وجود عناصر من داعش تقاتل إلى جانب البرهان"

المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع: "المعركة تدور هنا في الخرطوم وسنحسمها هنا مع الجيش"

صرح المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال حديثه مع i24NEWS يوسف عزت:"ألقينا اليوم القبض من على السطوح على مقاتلين أجانب لا نعرف هويتهم عملوا كقناصة يقاتلون إلى جانب البرهان. هذه العملية التي خضناها هي عملية كبيرة متورطة فيها جهات كثيرة يرعاها التنظيم الإسلامي المتطرف ".

وأكد عزت خلال حديثه مع برنامج "هذا المساء" على شاشة i24NEWS الأربعاء التزام قوات الدعم السريع بالهدنة التزاما كاملا وقال "نحن التزمنا التزاما كاملا، فتحنا الكباري وأمنا خروج بعض المواطنين وأوصلنا بعض الأطباء لعدد من المستشفيات في المدينة ولكن فوجئنا بهجوم بحري في شمال كافوري. تم الاعتداء علينا بالطيران المسيّر وبالضرب المباشر. نحن أعلنا أن الهدنة هدنة إنسانية ولكن حين فتحنا كوبري شرق النيل تم الهجوم علينا من كل الاتجاهات وتصدينا لهم".

وأكد يوسف على أن "المعركة تدور في الخرطوم وسنحسمها هنا مع الجيش، هنالك شرفاء من الجيش يقاتلون معنا في الخرطوم، معركتنا هنا وسنقرر مصير هذه المعركة داخل الخرطوم بعد انتهاء الهدنة. والجيش لم يسترد مطار مروي نحن هناك مع العتاد.

نحن نسيطر على القيادة العامة للجيش. نسيطر على كل المقرات التي كانت تتبع للجيش من الجوية ومن البحرية ونسيطر على القصر الجمهوري".

وأضاف يوسف :"نحن نخوض المعركة بقوتنا الذاتية نحن كنا جاهزين لهذه المعركة، كنا نتوقعها من الإسلاميين من المتطرفين كنا نعرف أن هنالك انقلاب يستهدفنا ويستهدف العملية السياسية كلها. لم نتلق أي دعم من أي دولة".

وفي رده على السؤال حول الأطراف الخارجية الداعمة قال "ليس الجيش من بدأ المعركة، الحركة الإسلامية غررت بعناصرها داخل الجيش بأنها ستخوض حربا ضدنا وضد الخيارات السياسية للشعب السوداني. نحن لدينا المعلومات وأبلغنا البرهان من شهر مارس/اذار واطلعنا على معلومات ولكن للأسف لم نكن نعلم أن البرهان هو المنسق لكل هذه العملية، وأنه هو رأس العملية ويريد الانفراد بالحكم، يريد التحالف مع الإسلاميين والقضاء على الحل السياسي الذي توافقت عليه القوى السياسية وتحالف مع الإسلاميين. وبالنسبة للحل يقول إنهم سيتحاورون مع شخصيات بعيدة عن الإسلاميين مستقبل السودان ليس مرهونا بالحركة الإسلامية ولا بالمتطرفين. نحن اليوم القينا القيض من على السطوح على مقاتلين أجانب لا نعرف هويتهم عملوا كقناصة يقاتلون إلى جانب البرهان. هذه العملية التي خضناها هي عملية كبيرة متورطة فيها جهات كثيرة يرعاها التنظيم الإسلامي المتطرف".

أما د منصور أرباب/ناشط سوداني قال خلال الحلقة إن: "الدعم السريع هي ربيبة الحركة الإسلامية. كسودانيين نحن بحاجة الى هدنة والجلوس الى طاولة الحوار مرة أخرى".

من جانبها اعتبرت نبأ محيي الدين مراسلة i24NEWS في السودان– "أن الهدنة هي مجرد كلام الآن وليست حقيقة. وليست واقع نعيشه... قبل قليل وبالتزامن مع وقت الإفطار سمعنا دوي انفجارات وسمعنا صوت الأعيرة النارية ربما تكون كسبا للوقت او إرضاء للمجتمع الدولي هي ليست حقيقية أو يمكن أن نقول مضللة، لا نعرف من اتفق على الهدنة. بالرغم من أن بعض المواطنين استبشروا خيرا وحاولوا الرحيل من الخرطوم الى مناطق أخرى كمنطقة الجزيرة وبعض المناطق في الولاية الشمالية".

وأضافت مراسلتنا :"بشأن الأنباء المتضاربة حول السيطرة تكشف عن وجود حرب إعلامية تفوق الحرب المدنية يبدو أن الدعم السريع لديه آلة إعلامية كبيرة وهو متفوق كثيرا على الجيش السوداني فيما يخص الإعلام ويبدو أن الجيش السوداني يتفوق عسكريا لامتلاكه طائرات مسيرة وطائرات حربية لذا لا نعرف من يسيطر حقيقة ولكن يمكنني أن أؤكد أن هناك حالة من الكر والفر. سيطر الدعم السريع على مفاصل كثيرة في الدولة وعلى المنشآت والكباري الأساسية وبعض النقاط بين الولايات ولكن سرعان ما يتم الهجوم على هذه المناطق من قبل الجيش لذا لا أحد يحكم السيطرة على الوضع والجميع في حالة حرب عبثية لا طائل منها وحرب استنزاف للسودان وموارده التي هي في الأصل في قلة وفي تناقص والمواطنون هم في أكثر الحاجة إلى هذه الموارد التي تستنزف في حرب ضروس لا طائل منها ولا فائدة. الآن الدعم السريع يتمركز في مناطق كثيرة من العاصمة الخرطوم ولكن باستمرار الصراع لا أحد ينتصر ولا أحد يحرز تقدما".