واشنطن تدفع النيجر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس إن النيجر مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تريد بعض التأكيدات من إدارة بايدن في المقابل

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين النيجر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال زيارته للبلاد الشهر الماضي، حسبما أفاد موقع أكسيوس الإلكتروني يوم الأربعاء.

أثار بلينكن القضية خلال اجتماعه مع رئيس النيجر محمد بازوم. وأبلغ في وقت لاحق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في اتصال هاتفي بجهوده فاقترح كوهين مشاركة النيجر في الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى النقب.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس إن النيجر مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تريد بعض التأكيدات من إدارة بايدن في المقابل.

وقد سعت الولايات المتحدة بالفعل إلى دمج دول جديدة في منتدى النقب، بما في ذلك العديد من البلدان الأفريقية، لكنها فشلت في إقناع أي منها بالمشاركة في اجتماع مجموعة العمل في كانون الثاني/يناير في أبو ظبي.

وتتواصل الجهود لتوسيع المنتدى، على الرغم من أن الأعضاء العرب تأخروا في تحديد موعد للقمة الوزارية المقبلة بسبب الوضع السياسي في إسرائيل.

أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والنيجر في ستينيات القرن العشرين ومرة أخرى من 1960 إلى 1996 ، ولكن تم قطعها بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.