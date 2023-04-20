تونس: صدور مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

قالت محامية الغنوشي، منية بوعلي، إن "قاضي التحقيق أمر بسجن موكلها، اليوم الخميس"

صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس على ما أعلن حزبه الخميس على صفحته عبر شبكة فيسبوك منددًا بـ"سجنه ظلمًا".

وقالت محامية الغنوشي، منية بوعلي، إن "قاضي التحقيق أمر بسجن موكلها، اليوم الخميس"، وأضافت أن "الغنوشي، الذي ألقي القبض عليه، الإثنين الماضي، متهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وأن قرار سجنه صدر بعد التحقيق معه لثماني ساعات على الأقل".

وتابعت محامية الغنوشي: "كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا... سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".

ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقا له بعد قرار حبسه حيث قال "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة".

وكان الغنوشي قد أوقف مساء الاثنين بعد تصريحات أكد فيها "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال الغنوشي خلال اجتماع للمعارضة الأسبوع الماضي: "تونس من دون النهضة، بلا إسلام سياسي، من دون اليسار أو أي مكون آخر مشروع حرب أهلية"، وأضاف، الذي كان في المنفى في التسعينيات وعاد خلال ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية للبلاد، أن من "احتفلوا بالانقلاب هم متطرفون وإرهابيون".

حظرت السلطات التونسية، الثلاثاء الماضي، الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة الإسلامي المعارض وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة.

وقال حزب النهضة إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره.