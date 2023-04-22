بمناسبة عيد الفطر: الملك المغربي يصدر عفوًا ملكيًا عن 1518 شخصا

أطلق المغرب برنامج "مصالحة" خلال مايو/ أيار 2016، بهدف تأهيل معتقلين في قضايا إرهاب، تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع

أصدر العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، عفوا ملكيا شمل 1518 شخصا بمناسبة عيد الفطر، بينهم 17 محكوما في قضايا تطرف وإرهاب أبدوا ندمهم.

وذكرت وزارة العدل المغربية في بيان: "بمناسبة عيد الفطر لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1518 شخصا".

وأوضح البيان أن “المستفيدين من العفو الملكي 1270 موجودون في حالة اعتقال، و231 شخصا كانوا في حالة إطلاق سراح”.

كما شمل العفو “مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب.

وأقر المغرب في 2016، استراتيجية جديدة تتعلق بالمعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة النزلاء، وتشمل "أنسنة ظروف الاعتقال" و"إعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي".

ووفق لتقرير الأناضول فقد أطلق المغرب برنامج "مصالحة" خلال مايو/ أيار 2016، بهدف تأهيل معتقلين في قضايا إرهاب، تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.