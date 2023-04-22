مالي: ما لا يقل عن 9 قتلى و 30 جريحًا في هجوم انتحاري ثلاثي

مالي: جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن مقتل مدير مكتب الرئيس الانتقالي في هجوم

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ستون آخرون في هجوم انتحاري ثلاثي في ​​مالي بغرب إفريقيا. هذا ما قاله المتحدث باسم محافظ المنطقة التي وقع فيها الهجوم لوكالة رويترز للأنباء.

وذكر المتحدث أن الانفجار دمر نحو 20 منزلا في أحد أحياء مدينة سوارا. في وقت سابق، أصدرت الحكومة المالية بيانًا عبر التلفزيون الحكومي مفاده أن الجيش أوقف "هجومًا إرهابيًا" في تلك المدينة بالذات. وقال البيان ان "ثلاث سيارات مليئة بالمتفجرات دمرت باطلاق طائرة عسكرية بدون طيار".

وهاجم إرهابيون، معسكراً للجيش السبت في وسط مالي، وفقاً لمسؤولين محليين ومصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، واصفين الموقع بأنه "معسكر روسي".

وقال مسؤول محلي منتخب لفرانس برس: «لا يوجد لدينا حصيلة حتى الآن.. الوضع ما زال مشوشاً. قام إرهابيون باستهداف المطار والمعسكر الروسي بجانبه».

وأكد مسؤولان عسكريان ماليان أيضاً أن الهجوم وقع في بلدة سيفاري بمنطقة موبتي.

ووفق شهود عيان، دوت أربعة انفجارات قرابة الساعة 5:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، أعقبها إطلاق نار من أسلحة آلية، وشوهد دخان بالقرب من المطار.

وقال مسؤول محلي آخر: «تم استهداف المعسكر الروسي وطائراته، المعسكر قريب من المطار، حاصر الإرهابيون جزءاً من المطار».

ويغطي معسكر مينوسما أربعة هكتارات وهو قريب من المطار ومن معسكر الجيش المالي الذي يوجد فيه الروس.